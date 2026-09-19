باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان با اشاره به تمهیدات پلیس برای بازگشایی مدارس، گفت: در طرح بازگشایی مدارس، تمامی ظرفیت انتظامی استان از 25 شهریورماه به مدت حدود 20 روز به کار گرفته شده است و همکاران ما بهویژه نیروهای پلیس راهور در معابر شهری و مقابل مدارس حضور خواهند داشت.
سرهنگ علی رضایی افزود: با توجه به افزایش قابل توجه حجم ترددها همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، تلاش پلیس بر این است که با همکاری آموزش و پرورش، خانوادهها، رانندگان سرویس مدارس و سایر شهروندان، کمترین مشکل و گره ترافیکی در معابر شهری ایجاد شود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان افزود: در روزهای ابتدایی سال تحصیلی، ممکن است وضعیت سرویس برخی از دانشآموزان هنوز مشخص نشده باشد و به همین دلیل خانوادهها تصمیم بگیرند شخصاً فرزندان خود را به مدرسه برسانند.
رضایی گفت: از والدین درخواست داریم برای روزهای ابتدایی مهرماه، زمان حرکت خود را بهگونهای مدیریت کنند که همه خودروها در یک ساعت مشخص به مقابل مدارس نرسند و حتیالامکان چند دقیقه زودتر یا دیرتر از زمان اوج تردد، دانشآموزان را به مدرسه برسانند.
وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از توقف خودروها مقابل مدارس گفت: به محض رسیدن به مدرسه، والدین باید دانشآموز را پیاده کرده و بدون توقف در مقابل مدرسه، مسیر خود را ادامه دهند؛ چراکه همین توقفهای لحظهای میتواند موجب ایجاد گرههای ترافیکی در مقابل مدارس و حتی چند صد متر اطراف آنها شود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان خاطرنشان کرد: همکاران پلیس راهور در روزهای ابتدایی بازگشایی مدارس در معابر شهری حضور خواهند داشت و مدیریت ترافیک را دنبال میکنند، اما همکاری و همراهی مردم نقش بسیار مهمی در موفقیت این طرح دارد.
رضایی با تأکید بر ضرورت همکاری رانندگان سرویس مدارس با پلیس گفت: از اولیا و بهویژه رانندگان سرویس مدارس درخواست داریم نهایت همکاری را با همکاران پلیس داشته باشند تا بتوانیم با مدیریت بهتر ترددها، از افزایش تراکم خودروها و شکلگیری ترافیک سنگین در ساعات اولیه روز جلوگیری کنیم.
وی با اشاره به افزایش طبیعی حجم ترددها در روزهای نخست پاییز تصریح کرد: در روزهای ابتدایی سال تحصیلی، بهویژه در مرکز استان کرمان، شاهد افزایش حجم خودروها و تراکم ترافیکی در ساعات اولیه روز خواهیم بود و همکاری تمامی شهروندان میتواند در کاهش این مشکلات مؤثر باشد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان گفت: رعایت توصیههای پلیس، مدیریت زمان حرکت، پرهیز از توقف مقابل مدارس و همکاری والدین و رانندگان سرویس مدارس موجب میشود گرههای ترافیکی کمتری در معابر شهری شکل بگیرد و دانشآموزان و خانوادهها سال تحصیلی جدید را با آرامش و نظم بیشتری آغاز کنند.