واحد ۲۵۰ مگاواتی نیروگاه بخار شهید رجایی وارد مدار تعمیرات شد

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن آزادمرد معاون تعمیرات نیروگاه بخار شهید رجایی قزوین ضمن تاکید بر اهمیت حیاتی زمانبندی در اجرای پروژههای اورهال نیروگاهی گفت: پایداری شبکه سراسری برق و تامین انرژی مطمئن برای بخشهای خانگی و صنعتی در روزهای اوج مصرف تابستان، در گرو انجام دقیق، علمی و بهموقع فعالیتهای تعمیراتی در فصول پاییز و زمستان است؛ از همین رو، برنامه جامع تعمیرات واحدهای سیزدهگانه این مجموعه بدون وقفه وارد فاز عملیاتی شده است.
وی با تشریح فرایند فنی خروج واحدها از مدار، افزود: واحدهای نیروگاهی براساس میزان کارکرد استاندارد، شرایط بهرهبرداری و نتایج حاصل از پایشها و بررسیهای دقیق کارشناسی، مطابق با تقویم زمانبندی مصوب تحت برنامههای تعمیرات اساسی، نیمهاساسی و بازدیدهای دورهای قرار میگیرند تا ضمن رفع نارساییهای فنی احتمالی، ضریب اطمینان و تابآوری تجهیزات برای تولید پایدار برق ارتقا یابد.
آزادمرد درباره ابعاد فنی این دوره از تعمیرات اضافه کرد: واحد شماره چهار بخاری با ظرفیت ۲۵۰ مگاوات، براساس برنامه پیشبینیشده و هماهنگی با دیسپاچینگ ملی از مدار تولید خارج شد و بلافاصله متخصصان و تکنسینهای حوزههای مختلف کارگاهی، اقدامات تخصصی خود را برروی بخشهای اصلی و جانبی واحد آغاز کردند، در این دوره، تجهیزات کلیدی در بخشهای بویلر، توربین، سیستمهای الکتریک و ابزار دقیق و همچنین تجهیزات جانبی بهطور کامل مورد دمونتاژ، عیبیابی، سرویس و بازسازی قرار میگیرند.
این مسئول، اتکا به توان تخصصی داخل مجموعه را نقطه قوت این عملیات دانست و بیان کرد: رویکرد راهبردی ما در اجرای این برنامه، استفاده حداکثری از دانش فنی و توانمندی متخصصان داخلی نیروگاه، برنامهریزی دقیق فعالیتها، نظارت مستمر کیفی و رعایت دقیق استانداردهای ایمنی است تا تمامی مراحل پیشبینیشده با بالاترین کیفیت ممکن و در چارچوب زمانبندی مصوب به پایان برسد.
وی، فصل تعمیرات را فرصتی طلایی برای ارتقای راندمان نیروگاه برشمرد و تاکید کرد: ایام کاهش بار شبکه، بهترین زمان برای بررسی موشکافانه وضعیت قطعات، شناسایی نقاط ضعف و انجام اقدامات پیشگیرانه فنی است؛ اجرای موفق این برنامهها نقش تعیینکنندهای در حذف محدودیتهای تولید، جلوگیری از توقفهای ناخواسته و افزایش ضریب آمادگی واحدها در ساعات اوج بار فصل گرم ایفا میکند.
معاون تعمیرات نیروگاه بخار شهید رجایی بیان کرد: با همت و تلاش شبانهروزی تلاشگران حوزههای تعمیرات و بهرهبرداری، پیشبینی میشود این واحد پس از پشت سر گذاشتن آزمایشها و تستهای فنی لازم با آمادگی کامل، ارتقای قابلیت اطمینان و توان نامی به چرخه تولید بازگردد و به پایداری هرچه بیشتر شبکه برق کشور یاری رساند.
نیروگاه شهید رجایی قزوین با ظرفیت نامی ۲ هزار و ۴۲ مگاوات و برخورداری از ۱۳ واحد بخاری و سیکل ترکیبی، یکی از بزرگترین و راهبردیترین نیروگاههای کشور است که نقشی کلیدی در تامین برق پایدار شبکه سراسری دارد و همهساله پس از عبور از اوج بار تابستان، برنامههای فشرده بازآماد و تعمیرات تجهیزات خود را آغاز میکند.
منبع: نیروگاه شهید رجایی قزوین