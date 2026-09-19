باشگاه خبرنگاران جوان - رسانههای بینالمللی در روزهای منتهی به افتتاحیه بیستمین دوره بازیهای آسیایی، گزارشهای متعددی درباره مشکلات مربوط به محل اقامت ورزشکاران منتشر کردهاند؛ موضوعی که حتی کاروان میزبان را نیز وادار کرده است برای برخی اعضای تیم ژاپن گزینههای جایگزین در نظر بگیرد.
براساس گزارش رویترز، برخی ورزشکاران و عوامل تیمها با مشکلاتی در تخصیص اتاقها مواجه شدهاند و در مواردی، نحوه جانمایی ورزشکاران، مربیان و اعضای کادر تیمها متناسب با نیازهای عملیاتی کاروانها نبوده است.
برگزارکنندگان بازیها برخلاف بسیاری از ادوار گذشته، دهکده سنتی ورزشکاران احداث نکردهاند و برای اسکان حدود ۱۷ هزار ورزشکار و همراه از ترکیبی از هتلها، واحدهای موقت در محدوده بندر ناگویا و یک کشتی کروز استفاده میکنند.
کشتی «Costa Serena» نیز بهعنوان بخشی از دهکده شناور بازیها در بندر ناگویا مستقر شده و چند هزار نفر از اعضای کاروانهای شرکتکننده را میزبانی میکند.
برخی ورزشکاران از محدودیت فضای اتاقها، فرآیند طولانی پذیرش و فعالسازی کارتهای شناسایی و همچنین شرایط برخی واحدهای موقت انتقاد کردهاند. بارندگی شدید روزهای اخیر نیز در مقطعی موجب تخلیه موقت چندصد ورزشکار و مسئول از برخی مراکز اقامتی شد.
با این حال شورای المپیک آسیا و کمیته برگزاری بازیها اعلام کردهاند برای تمام ورزشکاران و مسئولانی که در موعد مقرر ثبتنام شدهاند، محل اقامت مناسب در نظر گرفته شده است.
مسئولان شورای المپیک آسیا نیز تأکید کردهاند استفاده نکردن از دهکده دائمی، بخشی از سیاست کاهش هزینهها و جلوگیری از ایجاد تأسیسات بلااستفاده پس از پایان بازیها بوده است.
بازیهای آسیایی آیچی–ناگویا از ٢٨ شهریور تا ١٢ مهر برگزار میشود و بیش از ۱۱ هزار ورزشکار از ۴۵ کمیته ملی المپیک آسیا در آن حضور دارند.