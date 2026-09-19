باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالکریم حسین زاده معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور شامگاه جمعه در نشست با استاندار آذربایجانغربی و مدیران دستگاههای اجرایی استان، با اشاره به ظرفیتهای این استان افزود: در حوزههایی مانند آبخیزداری و تامین آب شرب، اعتبارات قابل توجه به یافتههای اختصاصی و تلاش میشود با بهبود روند تخصیص اعتبارات، آذربایجانغربی به کشور نزدیک شود.
وی با اشاره به ایجاد هفت مرکز و نوآوری در کشور، برای تبدیل این مراکز به هابهای منطقهای تمرکز بر فناوری کرد و گفت: روستای کشتیبان نیز باید به عنوان اولین روستای نمونه کشور در دستور کار قرار گیرد.
حسینزادهها همچنین از توجه ویژه به حوزههای آموزش و پرورش، آب و زیرساختهای روستا خبر داد و گفت: برای تأمین مالی توسعه پنلها و مزارع خورشیدی در مناطق عشایری و روستایی وجود دارد.
وی اضافه کرد: انتظار میرود آذربایجانغربی در زمینه توسعه انرژی خورشیدی و بهرهگیری از ظرفیتهای روستایی و عشایری پیشگام باشد و در دیدار بعدی، رشد و بهبود شرایط استان بهصورت ملموس مشاهده شود
منبع: استانداری