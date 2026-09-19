سرعت رسیدن اورژانس بر بالین بیمار به عنوان یکی از مهمترین زمان ها جهت امداد به بیماران، در چهارمحال و بختیاری مطلوب تر از میانگین کشوری است.

اشگاه خبرنگاران جوان ؛ زهرا خدابنده - دکتر صالحی‌فرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختیاری  گفت: با توجه به حساسیت و حیاتی بودن خدمات اورژانس ۱۱۵ ، در فوریت‌های پزشکی ثانیه‌ها تعیین‌کننده سرنوشت بیمار هستند و درک اهمیت زمان طلایی امداد، همواره اولویت اصلی تیم‌های عملیاتی است.

 با تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران، میانگین زمان رسیدن اورژانس بر بالین بیمار در مناطق شهری استان به ۸.۵ دقیقه و در حوادث جاده‌ای و بین‌جاده‌ای به ۱۲.۵ دقیقه رسیده است که این شاخص‌ها نسبت به میانگین کشوری در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

باتوجه به مزاحمت های تلفنی از عموم مردم خواهشمندیم فقط در صورت نیاز با شماره 115 تماس بگیرند و از اشغال این خطوط با ایجاد مزاحمت های تلفنی خودداری کنند.

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بر اساس گزارش اورژانس چهارمحال و بختیاری، در حوادث آخر هفته اخیر نیروهای فوریت های پزشکی در حلدثه برخورد یک خودرو ساینا با تاکسی در سد بابا حیدر حاضر شدند که  ۶ مصدوم و یک فوتی برجای گذاشت.

همچنین در سانحه رانندگی دیگری، برخورد دو پژو در محور لردگان به،مالخلیفه، یک فوتی و۴ مصدوم داشت. 

پرواز بالگرد اورژانس هوایی استان برای انتقال مصدوم عشایری در منطقه معدن شهرستان کیار هم دیگر امدادرسانی اورژانس در آخر هفته بود.
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این مأموریت با هدف انتقال سریع مصدومی که به‌دلیل کاهش سطح هوشیاری نیازمند دریافت خدمات تخصصی و انتقال به مرکز درمانی بود، انجام شد.

در این عملیات، امید سیفی، تکنسین اورژانس، و مهندس یارمند، کاپیتان پرواز، حضور داشتند و مصدوم پس از دریافت اقدامات اولیه پزشکی، برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شد.
استفاده از ظرفیت اورژانس هوایی در مناطق عشایری و صعب‌العبور، نقش مهمی در کاهش زمان دسترسی به خدمات درمانی و انتقال سریع بیماران و مصدومان دارد.

 
برچسب ها: اورانس ، بیمار
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