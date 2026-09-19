سرعت رسیدن اورژانس بر بالین بیمار به عنوان یکی از مهمترین زمان ها جهت امداد به بیماران، در چهارمحال و بختیاری مطلوب تر از میانگین کشوری است.

اشگاه خبرنگاران جوان ؛ زهرا خدابنده - دکتر صالحیفرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به حساسیت و حیاتی بودن خدمات اورژانس ۱۱۵ ، در فوریتهای پزشکی ثانیهها تعیینکننده سرنوشت بیمار هستند و درک اهمیت زمان طلایی امداد، همواره اولویت اصلی تیمهای عملیاتی است.
با تلاشهای شبانهروزی همکاران، میانگین زمان رسیدن اورژانس بر بالین بیمار در مناطق شهری استان به ۸.۵ دقیقه و در حوادث جادهای و بینجادهای به ۱۲.۵ دقیقه رسیده است که این شاخصها نسبت به میانگین کشوری در وضعیت مطلوبی قرار دارند.
باتوجه به مزاحمت های تلفنی از عموم مردم خواهشمندیم فقط در صورت نیاز با شماره 115 تماس بگیرند و از اشغال این خطوط با ایجاد مزاحمت های تلفنی خودداری کنند.
بر اساس گزارش اورژانس چهارمحال و بختیاری، در حوادث آخر هفته اخیر نیروهای فوریت های پزشکی در حلدثه برخورد یک خودرو ساینا با تاکسی در سد بابا حیدر حاضر شدند که ۶ مصدوم و یک فوتی برجای گذاشت.
همچنین در سانحه رانندگی دیگری،