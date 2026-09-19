باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - عباس زارع رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران گفت: در راستای صیانت از تنوع زیستی و مقابله با تخلفات شکار و صید، یگان حفاظت محیط زیست مازندران طی بازه زمانی ۲۱ تا ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ با اجرای گشت‌ها و پایش‌های مستمر در سطح شهرستان‌ها و مناطق تحت مدیریت، با متخلفان حوزه حیات‌وحش برخورد کرد.

او افزود: ما در این بازه زمانی، تمرکز ویژه‌ای بر حفاظت از گونه‌های حمایت‌شده و مقابله با روش‌های غیرقانونی صید و شکار داشتیم. عملیات‌های ما از تالاب‌های بین‌المللی تا صعب‌النفوذترین مناطق کوهستانی گسترده بود.

زارع در مورد یکی از عملیات‌های حساس در شهرستان آمل، گفت: در پی گزارش یکی از دوستداران حیات وحش در منطقه کوهستانی پردمه (بخش لاریجان)، مأموران ما طی عملیاتی مشترک و شناسایی‌های محسوس و نامحسوس در بازه ۲۴ ساعته، موفق شدند یک شکارچی حرفه‌ای را دستگیر کنند. در این عملیات، لاشه یک رأس کل وحشی شش‌ساله، یک قبضه سلاح شکاری برنو ۲۷۰، ۱۲ عدد تیرفشنگ و یک دستگاه دوربین چشمی کشف و ضبط گردید.

رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران در رابطه با اقدامات در تالاب میانکاله (شهرستان بهشهر) افزود: در ضلع جنوبی تالاب بین‌المللی میانکاله و منطقه صحرای قره‌تپه، مأموران ما در دو عملیات مجزا موفق شدند چندین چاله بازگیری را تخریب کرده و تعداد ۸ رشته تور مخصوص صید پرندگان شکاری را به همراه سایر ادوات شکار کشف و ضبط کنند.

او در مورد اقدامات در شهرستان ساری، گفت: در محدوده پناهگاه حیات وحش سمسکنده، مأموران در حین گشت و کنترل، حدود ۴۰۰ کیلوگرم چوب جنگلی قاچاق را از خودروی یک متخلف کشف و ضبط کردند. همچنین در بخش کلیجان‌رستاق (محیط‌بانی هولار)، مأموران با حضور در زمین‌های زراعی، ضمن جلوگیری از آتش زدن کاه و کلش که منجر به تخریب خاک و محیط زیست می‌شود، متخلف شناسایی و به مراجع قضایی معرفی گردید.

عباس زارع در خصوص اقدامات در شهرستان بابلسر، افزود: در این شهرستان، در آیش بهنمیر (عزیزک)، دو قبضه سلاح شکاری به همراه ۶ قطعه پرنده خوتکا و دو دستگاه اسپیکر ضبط شد. همچنین در یک اقدام سریع، ۳۵ قطعه لاک‌پشت که در بازار روز بابلسر توسط یک فروشنده عرضه شده بود، کشف و ضبط و بلافاصله در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شدند.

او همچنین به عملیات در سایر شهرستان‌ها پرداخت و گفت: در محمودآباد، در اراضی شالیزاری، چهار قبضه سلاح شکاری (دولول و تک‌لول) به همراه دو دستگاه اسپیکر و ۱۵ عدد فشنگ ضبط شد. در کیاسر، در منطقه شکار ممنوع، یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی تک‌لول از یک شکارچی غیرمجاز کشف گردید. در چالوس، یک دستگاه قلاب ماهیگیری در منطقه چهارباغ ضبط شد و در کلاردشت نیز یک قطعه ماهی قزل‌آلا خال قرمز به همراه چوب ماهیگیری کشف گردید.

زارع در پایان افزود: اعمال قانون در برابر شکارچیان حرفه‌ای و قاچاقچیان منابع طبیعی، اولویت ماست. ما از تمامی شهروندان می‌خواهیم تا با گزارش تخلفات، در حفاظت از میراث طبیعی استان مازندران ما را یاری کنند.