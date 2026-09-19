باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - علیاکبر ورمقانی در جلسه کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با انتقاد از سوءاستفاده برخی سودجویان از رویه «کالای همراه مسافر»، اظهار داشت: مرز باشماق باید از مدیریت جزیرهای خارج شود و تصمیمگیریها با حضور میدانی در شهرستان مریوان اتخاذ شود.
وی با اشاره به پدیده «کثیرالسفرها» که با ترددهای مکرر مرزی اقدام به واردات کالا تحت پوشش معافیتهای مسافری میکنند، تأکید کرد: این ترددها به هیچ وجه مصرف شخصی یا خانوادگی محسوب نمیشود و در واقع نوعی قاچاق سازمانیافته و حرفهای است که باید با برخورد قاطع دستگاههای قضایی و گمرک مواجه شود.
ورمقانی با ابراز نگرانی نسبت به ورود اقلام خوراکی و بهداشتی نظیر برنج و لوازم آرایشی فاقد تأییدیه علوم پزشکی تصریح کرد: سلامت غذایی و بهداشتی مردم خط قرمز ماست؛ بنابراین تمامی کالاهای سلامتمحور ورودی از مرز باید تحت نظارت دقیق دانشگاه علوم پزشکی قرار گیرند.
وی همچنین به اختلاف قیمت فاحش دام در ایران و اقلیم کردستان عراق اشاره کرد و گفت: برای مقابله با قاچاق دام، اجرای دقیق طرح پلاککوبی سراسری با محوریت جهاد کشاورزی و دامپزشکی، یک راهکار اساسی است.
معاون استاندار کردستان با تأکید بر اینکه هدف از این اقدامات، انسداد مرز یا ایجاد مانع برای معیشت مرزنشینان نیست، خاطرنشان کرد: چرخه تردد قانونی و فعالیتهای تجاری که انتفاع اقتصادی مرزنشینان را در پی دارد، باید حفظ شود و تیغ تیز برخوردها صرفاً متوجه شبکههای سازمانیافتهای باشد که از خلأهای قانونی سوءاستفاده میکنند.
در ادامه این جلسه، علی خداویسی، دبیر کمیسیون هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان نیز با اشاره به سوءاستفاده از معافیت ۸۰ دلاری سالانه مسافران گفت: متأسفانه برخی افراد با ترددهای مکرر در طول هفته، عملاً این معافیت را به پوششی برای واردات غیرمجاز کالا تبدیل کردهاند.
وی از شناسایی شبکه متخلفان خبر داد و افزود: تاکنون حدود ۴۰ تا ۵۰ نفر به عنوان «کثیرالسفر» شناسایی شدهاند که به صورت مستمر اقدام به واردات پوشاک ممنوعه، مواد غذایی فاقد مجوز و اقلام آرایشی و بهداشتی میکنند که تهدیدی جدی برای سلامت جامعه هستند.
خداویسی در پایان تأکید کرد که تدابیری همچون ایجاد سامانه یکپارچه رصد ترددها، ممنوعالخروجی متخلفان و معرفی آنان به مراجع قضایی در دستور کار قرار گرفته است و مقرر شده نشستهای آتی جهت نظارت میدانی در شهرستان مریوان برگزار شود.