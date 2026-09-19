براساس اعلام مرکز مبادله، نرخ حواله هر دلار بیش از ۱۶۶ هزار تومان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز مبادله ایران در روز شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، نرخ حواله چند ارز مهم خارجی اعلام شد.

طبق این گزارش، نرخ حواله دلار آمریکا برابر با ۱۶۶۳۷۶۸ ریال اعلام شده است. دلار همچنان مهم‌ترین ارز در مبادلات بین‌المللی و تجارت خارجی ایران به شمار می‌رود در همین حال، نرخ حواله یورو به عنوان یکی دیگر از ارز‌های پرکاربرد در مبادلات جهانی، ۱۹۰۷۲۶۳ ریال ثبت شده است که نسبت به دلار در سطح بالاتری قرار دارد.

همچنین نرخ حواله درهم امارات متحده عربی ۴۵۳۰۳۴ ریال اعلام شده است. درهم به دلیل ارتباط گسترده تجاری ایران با کشور‌های حوزه خلیج فارس و به‌ویژه امارات، یکی از ارز‌های مهم در مبادلات منطقه‌ای محسوب می‌شود. بسیاری از معاملات تجاری و نقل‌وانتقال‌های مالی در منطقه با استفاده از این ارز انجام می‌شود.

در نهایت، نرخ حواله روبل روسیه ۱۹۷۶۰ ریال اعلام شده است. با توجه به توسعه همکاری‌های اقتصادی میان ایران و روسیه و افزایش مبادلات تجاری، توجه به نوسانات این ارز نیز برای فعالان اقتصادی اهمیت دارد.

برچسب ها: قیمت ارز ، نرخ دلار ، بانک مرکزی ، مرکز مبادله
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