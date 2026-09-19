پس از ماجرای «عینک‌های دوربین دار مزاحم»: متا قصد دارد عینک‌های هوشمند بدون دوربین عرضه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - شرکت متا در پی موجی از انتقادات نسبت به مدل‌های فعلی خود  که به دلیل امکان فیلم‌برداری از افراد بدون رضایت آنها مورد اعتراض قرار گرفته بودند قصد دارد عینک‌های هوشمند جدیدی را بدون دوربین روانه بازار کند.

عینک‌های فعلی متا دارای دوربینی در قسمت جلویی هستند که به کاربران اجازه می‌دهد آنچه را می‌بینند، ثبت کنند. هوش مصنوعی نیز می‌تواند از این دوربین برای تحلیل و درک محیط اطراف کاربر استفاده کند.

با این حال، مشکل زمانی بروز کرد که برخی افراد از این عینک‌ها برای فیلم‌برداری مخفیانه از دیگران استفاده کردند؛ موضوعی که باعث شد به آنها لقب «عینک‌های مزاحمت» (یا «عینک‌های مشکوک/نامتعارف») داده شود.

عینک‌های جدید — که در مراحل داخلی توسعه با نام رمز «لونا» (Luna) شناخته می‌شوند — فاقد دوربین خواهند بود. در عوض، این عینک‌ها برای تعامل با هوش مصنوعی عمدتاً بر صدا تکیه خواهند کرد و با بهره‌گیری از شش میکروفون داخلی، اطلاعات را به‌صورت آنی در اختیار کاربر قرار می‌دهند. حذف دوربین باعث می‌شود عینک‌ها باریک‌تر باشند و عمر باتری طولانی‌تری داشته باشند.

تکلیف عینک‌های مجهز به دوربین چه می‌شود؟

متا همچنین نسخه به‌روزرسانی‌شده‌ای از عینک‌های مجهز به دوربین خود را معرفی خواهد کرد که تمرکز آن بر جلوگیری از سوءاستفاده است. این شرکت به‌روزرسانی‌ای منتشر کرده که مانع از غیرفعال کردن چراغ نشانگر ضبط (LED) توسط کاربران می‌شود؛ چراغی که هنگام فیلم‌برداری روشن می‌ماند.

الکس هیمل، معاون بخش واقعیت افزوده متا، اظهار داشت: «اگر جلوی چراغ گرفته شود، دوربین ضبط را آغاز نخواهد کرد. برخی افراد سعی می‌کنند ضبط را شروع کرده و سپس روی چراغ را بپوشانند. ما راهکاری برای این مشکل در نظر گرفته‌ایم: اگر هنگام ضبط، روی چراغ پوشانده شود، دوربین از کار می‌افتد.» همچنین به‌روزرسانی دیگری منتشر خواهد شد که در صورت دستکاری فیزیکی چراغ ضبط، عینک را به‌طور کامل غیرفعال می‌کند.

انتظار می‌رود این محصولات در رویداد «متا کانکت» که برای روز‌های ۲۳ و ۲۴ سپتامبر برنامه‌ریزی شده است، معرفی شوند. در این رویداد همچنین از عینک‌های جدید واقعیت افزوده با قابلیت‌هایی مشابه هدست «ویژن پرو» (Vision Pro) اپل رونمایی خواهد شد.

منبع: ایندیپندنت

برچسب ها: متا ، عینک متا ، دوربین
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