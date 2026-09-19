کارگردان اثر «مردی دیگر» گفت: در این اثر تلاش کردیم پیوندی متفاوت میان مفهوم خیر و شر در شاهنامه و مبارزه با استکبار جهانی در زمان معاصر را به تصویر بکشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - علی علیپور، کارگردان اثر «مردی دیگر»، در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره حضور در جشنواره فیلم ۱۰۰ اظهار کرد: کار ما اثری بسیار متفاوت بود که روی سناریوی آن بسیار فکر کردیم و امکان ارائه دیدگاههای مختلف درباره آن وجود دارد. این کار مشترکا با جواد جاویدی و به تهیه کنندگی محمد مهدی احمدیان ساخته شده و کاندیدای بهترین مستند بخش اصلی مسابقه هم شده است.
وی با اشاره به مفهوم محوری این اثر افزود: دیدگاه کلی ما درباره خیر و شر است؛ اینکه ایران در زمانهای مختلف به بحث خیر و شر و مبارزه با استکبار جهانی اهمیت داده است. از زمان فردوسی که رستم، فریدون و ضحاک در این زمینه مبارزه میکردند تا امروز که این اتفاق در جبهه مقاومت در حال وقوع است.
علیپور ادامه داد: کار ما درباره نضال حماده است؛ ایشان نویسنده و ژورنالیست فرانسوی-لبنانی هستند که چهل سال در فرانسه زندگی کردهاند و درباره آقای خامنهای کتاب نوشتهاند. پیوند میان رستم و آقای خامنهای (رهبر شهید) این است که ایشان رستم زمانه ماست و بیرون از مرزها با استکبار جهانی مبارزه میکند. اگر شاهنامه را خوانده باشید، ضحاک فردی از اورشلیم است و ما امروز نیز با کشوری در آن سوی مرزها در حال مبارزه هستیم. به نظر من این پیوندی متمایز بود که توانستیم آن را پیدا کنیم و خدا را شکر سوژهای بود که کمتر به آن توجه شده بود.
این کارگردان درباره سابقه حضور خود در جشنواره گفت: این اولین بار است که در جشنواره ۱۰۰ شرکت میکنم. پیشتر کار مستند انجام دادهام و انشاءالله یک کار بلند نیز برای جشنواره حقیقت آماده کردهام که به نظرم بسیار خوب است.
وی درباره مزیتهای این جشنواره خاطرنشان کرد: من جشنوارههایی مانند فجر و بینالملل را نیز تجربه کردهام، اما در جشنواره ۱۰۰ حضور برخی کارگردانها و عوامل تأثیرگذار سینما و نسل جدید بسیار مفید است؛ زیرا فیلمسازان جوان میتوانند ارتباط بگیرند، از تجربیات آنان استفاده کنند و آثار کوتاه را ببینند. این موضوع موجب افزایش تجربه، گسترش ارتباطات با فیلمسازان مختلف و ارتقای دانش آنان میشود.