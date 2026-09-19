باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کیم یو جونگ، خواهر رهبر کره شمالی روز شنبه در بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی کره شمالی منتشر کرد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به اتخاذ رویکردی جانبدارانه و اعمال استاندارد‌های دوگانه متهم کرد.

او گفت این رویکرد، عامل اساسی در تضعیف نظام بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است.

کیم یو جونگ همچنین اعلام کرد آژانس در برابر «فعالیت‌های آشکار گسترش تسلیحات هسته‌ای» آمریکا و طرح کره جنوبی برای ورود زیردریایی‌های هسته‌ای سکوت کرده، اما در مقابل قطعنامه‌ای را علیه فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی تصویب کرده است.

وزارت امور خارجه کره شمالی نیز در بیانیه‌ای جداگانه قطعنامه آژانس را رد و اعلام کرد وضعیت این کشور به‌عنوان یک قدرت هسته‌ای «برگشت‌ناپذیر» است و توان بازدارندگی هسته‌ای از آن حمایت می‌کند.

همزمان، خبرگزاری رسمی کره شمالی گزارش داد کیم جونگ اون طی هفته جاری یک سفر سه‌روزه برای بازرسی از کارخانه‌های مهم تولید مهمات انجام داده است. او گفت تلاش‌های پیونگ‌یانگ برای نوسازی تمام بخش‌های توان دفاعی، تغییر قابل‌توجهی در ساختار و تجهیزات نیرو‌های مسلح ایجاد کرده است.

تحلیلگران می‌گویند کره شمالی از زمان امضای پیمان دفاعی متقابل با روسیه در سال ۲۰۲۴، با کمک مسکو در حال بازسازی و تقویت توان نظامی خود بوده است. به گفته آنها، تجربه رزمی نیرو‌های کره شمالی که در جنگ اوکراین مستقر شده‌اند نیز به این روند کمک کرده است.

کیم جونگ اون همچنین روز جمعه در نشست آموزشی کارکنان تبلیغاتی در پیونگ‌یانگ گفت «جنگ ایدئولوژیک» مدرن باید نوآورانه، خلاقانه و تهاجمی باشد و نباید به روش‌های قدیمی متکی بماند.

منبع: رویترز