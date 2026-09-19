کارشناس اقتصادی گفت: استفاده از فناوری و مسئولیت‌های اجتماعی علاوه بر افزایش تاب آوری زمینه را برای راهبرد اقتصادی کشور فراهم می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علی پاک‌باخته گان زنجانی کارشناس اقتصادی با اشاره به  وضعیت فعلی صنایع و موانع پیش‌روی تولیدکنندگان، بر ضرورت عبور از روش‌های سنتی مدیریت و حرکت به سمت الگوهای اقتصادی دانش‌بنیان تأکید کرد.

به گفته وی، طرح‌های  ارزی دیجیتالی با هدف‌گذاری بازار گسترده کشورهای اسلامی و با تکیه بر زیرساخت‌های بومی‌سازی شده، تلاش دارد ضمن شکستن دیوارهای محدودیت‌های مالی، رویکردی نو در حکمرانی اقتصادی ارائه دهد.

پاک‌باخته گان به تبیین راهکارهای عملی برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر نوسانات پرداخت.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تدوین نقشه راه ۱۲۱ ساله برای این اکوسیستم اظهار داشت: «توسعه پایدار تنها با نگاه بلندمدت و برنامه‌ریزی استراتژیک محقق می‌شود. رویکرد ما در این پروژه، تمرکز بر شفافیت شبکه و مشارکت عمومی است تا بتوانیم علاوه بر ایجاد بستر مالی امن، سهم قابل‌توجهی از منابع را به توسعه زیرساخت‌های عام‌المنفعه از جمله مدرسه‌سازی، احداث مراکز درمانی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تخصیص دهیم.»

 پاک‌باخته گان زنجانی در ادامه با اشاره به اهمیت همکاری میان مراکز علمی، دانشگاهی و بخش خصوصی تصریح کرد: «اقتصاد امروز، اقتصاد مبتنی بر شفافیت است. یکی از ارکان اصلی پیشرفت در پروژه‌های  ارزی و دیجیتالی تمرکز بر استانداردهای علمی و بین‌المللی است. ما بر این باوریم که با عبور از مدل‌های سنتی و بهره‌گیری از هوش مصنوعی، می‌توان الگویی از استخراج و فعالیت اقتصادی را پیاده‌سازی کرد که نه‌تنها سودآور، بلکه حامی ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی باشد.

 

برچسب ها: تاب آوری ، رشد اقتصادی
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