باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مطالعات نشان می‌دهد که تمرینات شکمی به تنهایی برای از بین بردن چربی انباشته شده در این ناحیه کافی نیستند؛ بلکه کاهش چربی بیشتر به فعالیت بدنی جامع و یک رژیم غذایی متعادل بستگی دارد.

چربی شکم یک نگرانی عمده در مورد تصویر بدن است - به ویژه برای زنان میانسال - که منجر به انجام تمریناتی می‌شود که مستقیماً عضلات شکم را هدف قرار می‌دهند.

با این حال، مطالعه‌ای که نتایج ۱۳ مطالعه قبلی را تجزیه و تحلیل کرد، به این نتیجه رسید که تمرین یک گروه عضلانی خاص لزوماً منجر به سوزاندن چربی اطراف آن نمی‌شود.

چرا تمرینات شکمی کافی نیستند؟

مطالعه‌ای شامل ۲۴ بزرگسال نشان داد که انجام تمرینات شدید شکمی به مدت شش هفته منجر به کاهش قابل توجه چربی شکم نشده است.

مطالعه دیگری نشان داد که تمرینات مقاومتی خاص - مانند پلانک و کرانچ - در کاهش چربی اطراف ناحیه میانی بدن نسبت به فعالیت‌هایی مانند دویدن و دوچرخه‌سواری کمتر مؤثر هستند.

لوسی ویندهام-رید، مربی شخصی و متخصص تناسب اندام، توضیح می‌دهد که مشکل در این واقعیت نهفته است که این تمرینات بر تعداد محدودی از عضلات تمرکز دارند، در حالی که کاهش چربی نیاز به فعالیت بدنی دارد که گروه‌های عضلانی بزرگتری را درگیر می‌کند و باعث افزایش مصرف کالری می‌شود.

او همچنین در مورد انجام بیش از حد تمرینات شکمی یا انجام نادرست آنها هشدار می‌دهد و خاطرنشان می‌کند که این تمرینات می‌توانند به ستون فقرات فشار وارد کرده و باعث گرفتگی گردن شوند. زنانی که اخیراً زایمان کرده‌اند نیاز به مراقبت ویژه دارند، زیرا بارداری و زایمان می‌تواند خطر «دیاستاسیس رکتی» را افزایش دهد - وضعیتی که در آن بافت‌های مرکز شکم کشیده می‌شوند و به طور بالقوه باعث برآمدگی و ناراحتی می‌شوند.

تمرینات ایستادن و راه رفتن

ویندهام-رید پیشنهاد می‌کند که به جای تکیه صرف بر تمرینات شکمی، یک رژیم غذایی متعادل و متناسب با کالری را با تمریناتی که ضربان قلب را افزایش می‌دهند، ترکیب کنید.

او تمریناتی مانند بوکس سایه، همراه با بلند کردن زانو و ضربات پا با پای صاف را توصیه می‌کند. او خاطرنشان می‌کند که این تمرینات عضلات مرکزی را در کنار سایر گروه‌های عضلانی درگیر می‌کنند و به بهبود تعادل و انعطاف‌پذیری کمک می‌کنند.

ویندهام توصیه می‌کند که روزانه طیف وسیعی از تمرینات هوازی ایستاده را انتخاب کنید، در حالی که فعالیت‌هایی مانند دویدن یا دوچرخه‌سواری را نیز در برنامه خود بگنجانید.

پیاده‌روی را نباید دست کم گرفت؛ فعالیت بدنی را می‌توان در طول روز تقسیم کرد - مانند یک پیاده‌روی ده دقیقه‌ای در صبح و یک پیاده‌روی دیگر در عصر - و آن را با یک جلسه کوتاه تمرینات ایستاده شکم تکمیل کرد.

رژیم غذایی یک عامل کلیدی است

در کنار فعالیت بدنی، رژیم غذایی همچنان یک عامل حیاتی در کاهش چربی است. ویندهام-رید توصیه می‌کند که برای آگاهی از مواد تشکیل‌دهنده و مقادیر آنها، وعده‌های غذایی را در اندازه‌های مناسب مصرف کرده و تا حد امکان در خانه تهیه کنید.

او همچنین به جای محرومیت، رویکردی متعادل را پیشنهاد می‌کند؛ بدین معنا که فرد در بیشتر مواقع بر انتخاب‌های سالم تمرکز داشته باشد، اما در عین حال امکان لذت بردن از غذا‌های مورد علاقه‌اش را نیز گاه‌به‌گاه برای خود فراهم کند.

او تأکید دارد که دستیابی به نتایج پایدار، نه در گروِ یک تمرین ورزشی «جادویی»، بلکه وابسته به اتخاذ سبک زندگی‌ای است که فرد بتواند در درازمدت به آن پایبند بماند و آن را حفظ کند.

منبع: دیلی میل