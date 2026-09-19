باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه «دیکته شب» به تهیه‌کنندگی و اجرای محمدمجید صالحی‌راد، در قالب ویژه‌برنامه‌ای پنج‌قسمتی با محوریت آموزش و سرگرمی از شبکه نسیم پخش خواهد شد. این برنامه در بخش‌هایی با عناوین «جلسه اول؛ کلاس اولی‌ها»، «جلسه دوم؛ ریاضیات»، «زنگ سوم؛ علوم»، «زنگ چهارم؛ مشاوره» و «زنگ پنجم؛ صبح رویش» طراحی شده و تلاش دارد مفاهیم آموزشی را در فضایی متفاوت و همراه با سرگرمی و حال‌وهوای مدرسه‌ای به مخاطبان ارائه کند.

در «دیکته شب» جمعی از معلمان و چهره‌های حوزه آموزش از جمله آریان حیدری، دکتر مهدی صالحی، محمد نوچنده، نیلوفر شربتیان، مهدیه ابراهیمی، حسین باقری، مسعود عرب، فواد خدنگ، سپیده چیدگر و زهرا غیب‌الله‌وند حضور خواهند داشت.

همچنین «نسیم آوا» به تهیه‌کنندگی و با اجرای محمدرضا محبی، ویژه بازگشایی مدارس روی آنتن می‌رود. این برنامه با فضایی شاد و نوستالژیک، بخش‌هایی همچون موسیقی‌های نوستالژیک مدرسه‌ای، سرود‌های جدید، یاد بچه‌های میناب، موسیقی‌های حماسی و گزارش‌های میدانی طنزگونه از مدارس را برای مخاطبان تدارک دیده است.

«یادتونه» نیز در قالب ۱۰ قسمت، با انتخاب بخش‌هایی از فیلم‌های سینمایی نوستالژیک، حال‌وهوای خاطره‌انگیز روز‌های مدرسه را برای مخاطبان زنده می‌کند.

در کنار این برنامه‌ها، دوربین مخفی «نسیما» و همچنین گزارش‌های متنوع از مدارس و معلمان از دیگر آیتم‌هایی هستند که به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید برای پخش از شبکه نسیم تدارک دیده شده‌اند.

شبکه نسیم با این مجموعه برنامه‌ها و آیتم‌ها، با ترکیبی از آموزش، سرگرمی، موسیقی، خاطره و فضای شاد مدرسه‌ای به استقبال آغاز سال تحصیلی جدید می‌رود.