باشگاه خبرنگاران جوان - هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل درباره ایران اعلام کرده «دلایل معقولی» وجود دارد که نشان می‌دهد ایالات متحده در دو حمله هوایی در ایران از جمله حمله به مدرسه شجره طیبه در شهر میناب، مرتکب جنایت جنگی شده است.

به گزارش یورونیوز، این هیئت که از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل مأموریت داشته، یافته‌های خود را روز پنجشنبه منتشر کرد. بر اساس این گزارش، دو حمله هوایی که در مجموع دست‌کم ۱۷۸ غیرنظامی از جمله زنان و کودکان را کشتند، محور اصلی این یافته‌ها هستند.

کارشناسان تأکید کردند پس از حملات آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه، شواهد کافی برای اعتقاد به اینکه واشنگتن مرتکب جنایت جنگی حمله بی‌رویه با تلفات جانی و خسارت به اموال غیرنظامی شده، وجود دارد. نخستین حمله، اصابت موشک‌هایی از نوع تاماهاک به مدرسه ابتدایی شجره طیبه در میناب بود؛ مکانی که به گفته هیئت تحقیق، به‌عنوان یک ساختمان غیرنظامی «به‌وضوح قابل شناسایی» بوده است. رسانه‌های دولتی ایران شمار کشته‌شدگان این حمله را ۱۶۸ نفر اعلام کرده‌اند که بیشترشان کودک بوده‌اند.

بر پایه یافته‌های تازه هیئت حقیقت‌یاب که قرار است به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه شود، نیرو‌های آمریکایی بر اساس اطلاعاتی مبنی بر حضور یک فرمانده ارشد نظامی ایران در محل، این حمله را انجام دادند، اما پیش از اقدام، این اطلاعات را به‌درستی راستی‌آزمایی نکردند. بازرسان نوشتند ناتوانی در به‌روزرسانی اطلاعات هدف‌گیری و اطمینان از ماهیت نظامی ساختمان، فراتر از یک سهل‌انگاری ساده بوده است. دومین حمله مورد بررسی هیئت، ضربه‌ای بود که در همان روز به یک مجموعه ورزشی و منطقه مسکونی «به‌وضوح قابل شناسایی» در شهر لامرد وارد شد؛ حمله‌ای که در آن موشک‌های دقیق‌نشان، گلوله‌های تنگستنی پراکنده کردند.

طبق این گزارش، ۲۲غیرنظامی زن و مرد در این حمله جان باختند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) پیش‌تر هر گونه مسئولیت در قبال حمله لامرد را رد کرده است. دولت دونالد ترامپ تاکنون مسئولیت این حملات را به طور رسمی نپذیرفته و یافته‌های تحقیقات داخلی پنتاگون درباره بمباران مدرسه میناب را منتشر نکرده است.

در پاسخ به این گزارش، آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید و مقامات وزارت خارجه آمریکا با رد ادعا‌های مطرح‌شده، مدعی شدند واشنگتن هیچ اعتباری برای یافته‌های این هیئت قائل نیست. آمریکا پیش از این، از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خارج شده بود.

تصمیم اجرایی برای قطع بودجه، لغو مشارکت و عدم نامزدی آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ بهمن ۱۴۰۳ (۳ فوریه ۲۰۲۵) توسط رئیس‌جمهور آمریکا امضا شد.

بر اساس اسناد کاخ سفید، فرمان اجرایی دونالد ترامپ در تاریخ ۳فوریه ۲۰۲۵ صادر شد که طی آن مشارکت ایالات متحده در شورای حقوق بشر پایان یافت و دستور قطع پرداخت بودجه و سهمیه‌های سال ۲۰۲۵ این شورا داده شد. در متن آن فرمان ذکر شده بود که آمریکا دیگر در جلسات این شورا شرکت نکرده و هیچ حوزه‌ای برای نمایندگی مجدد در آن تعریف نخواهد کرد.

غریب‌آبادی: آمریکا نمی‌تواند از مسئولیت خود شانه خالی کند

معاون وزیر خارجه ایران با اشاره به جنایت آمریکا در میناب نوشت: آمریکا نمی‌تواند با خروج از شورای حقوق بشر، از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کند.

کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در واکنش به خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تاریخ فراموش نخواهد کرد؛ در میناب، مدرسه‌ای به خون ۱۶۸کودک آغشته شد و در لامرد، زمین ورزشی به کشتارگاه غیرنظامیان بدل گردید. وی افزود: اکنون همگان اذعان دارند که وقایع میناب و لامرد، نه یک خطای عملیاتی، بلکه جنایت جنگی آشکاری بود. غریب‌آبادی تأکید کرد: آمریکا نمی‌تواند با خروج از شورای حقوق بشر، از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کند.

منبع: روزنامه قدس