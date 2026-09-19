خداحافظی با عصر مس در وسعت ۴۴۲ هکتار بزرگترین گام تحول دیجیتال با اتصال کامل به فیبرنوری رقم خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رامین مدیر مخابرات منطقه سیستان و بلوچستان گفت: در راستای تحقق نهضت اتصال به شبکه پرسرعت و پایدار و پایان دادن به محدودیتهای زیرساخت سنتی پروژه جامع برگردان شبکه مسی به فیبرنوری در منطقهای به وسعت بالغ بر ۴۴۲ هکتار رسماً به بهره برداری رسید، اقدامی بنیادین که دسترسی مشترکین منطقه را به سرعتهای چند صدمگابیتی و پایداری بی نظیر ارتباطی تضمین میکند.
با این برگردان مشکلاتی نظیر افت سرعت، نویز ناشی از مسافت، قطعیهای مکرر و سرقت کابل به تاریخ میپیوندد و افزایش چشمگیر پهنای باند و کاهش تاخیر ping برای آموزش آنلاین، بازیهای رایانهای، ویدئوی با کیفیت و کسب و کارهای خانگی را در بر خواهد داشت.
همچنین بستر اتصال پایدار برای سازمان ها، مراکز تجاری، بیمارستانها و مدارس منطقه برقرار و زیرساخت پایه برای پروژههای شهر هوشمند ایجاد خواهد گردید.
وسعت تحت پوشش این پروژه، مساحت ۴۴۲ هکتار در منطقه زیباشهر زاهدان بوده و طول حفاری انجام شده ۵۰ کیلومتر و تعداد FATهای منصوبه ۹۰۰ عدد با ظرفیت پوشش ارتباطی ۱۸۰۰۰ خانوار میباشد و اعتباری بالغ بر ۱۲۷۶ میلیارد ریال در منطقه مذکور هزینه گردیده است.
منبع مخابرات استان