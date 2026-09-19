رئیس گروه فنی و مهندسی ساتبا گفت: اگر پنل خورشیدی را منبع تولید انرژی در سطح ماژول بدانیم، اینورتر مغز کنترل و قلب الکترونیکی نیروگاه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - صادقی رئیس گروه فنی و مهندسی ساتبا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به نقش تعیین‌کننده اینورتر در نیروگاه‌های خورشیدی بیان کرد: اگر پنل را منبع تولید انرژی در سطح ماژول بدانیم، اینورتر مغز کنترل و قلب الکترونیکی نیروگاه است که وظیفه تبدیل توان DC به AC، هماهنگ‌سازی با شبکه، مدیریت کیفیت توان و اجرای منطق‌های حفاظتی و کنترلی را بر عهده دارد. به همین دلیل، انتخاب اینورتر نباید صرفاً بر مبنای قیمت یا راندمان اسمی انجام شود، بلکه باید بر پایه معماری سیستم، الزامات اتصال به شبکه، سطح قابلیت اطمینان، کیفیت کنترل و سازگاری با شرایط محیطی و بهره‌برداری صورت گیرد.

او افزود: در نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ، انتخاب میان ساختار‌های string inverter، central inverter یا معماری‌های hybrid باید بر اساس ملاحظات فنی و اقتصادی انجام شود. اینورتر‌های رشته‌ای به دلیل ماژولار بودن، انعطاف‌پذیری بیشتر در طراحی، سهولت عیب‌یابی، کاهش اثر mismatch موضعی و تعمیرپذیری بالاتر، در بسیاری از پروژه‌ها مزیت دارند. در مقابل، اینورتر‌های مرکزی در برخی ظرفیت‌های بزرگ می‌توانند از منظر تجمیع تجهیزات و مدیریت متمرکز مناسب باشند، اما حساسیت بیشتری به خرابی‌های واحد و توقف‌های گسترده دارند. بنابراین، انتخاب معماری اینورتر باید با توجه به اندازه نیروگاه، الگوی بهره‌برداری، سطح دسترسی به تعمیرات و راهبرد O&M انجام شود.

صادقی تصریح کرد: در ارزیابی فنی اینورتر، راندمان لحظه‌ای به‌تنهایی معیار کافی نیست. باید راندمان وزنی، رفتار در بار‌های جزئی، پایداری در دمای بالا، میزان derating حرارتی (کاهش توان قابل‌دستیابی یک تجهیز به‌دلیل افزایش دما)، توان تحمل اضافه‌بار‌های کوتاه‌مدت و عملکرد در شرایط گذرا نیز بررسی شود. در اقلیم‌های گرم و پرگردوغبار ایران، اینورتر باید بتواند در دما‌های محیطی بالا بدون افت محسوس عملکرد، با حداقل توقف و حداکثر پایداری کار کند. طراحی مناسب سامانه خنک‌کاری، حفاظت در برابر نفوذ گردوغبار و رطوبت، و کیفیت قطعات قدرت از این منظر اهمیت ویژه دارد.

او ادامه داد: از نظر کنترلی، اینورتر‌های جدید باید فراتر از عملکرد Grid-Following عمل کنند و در صورت نیاز قابلیت Grid-Forming نیز داشته باشند؛ به این معنا که صرفاً دنباله‌رو ولتاژ و فرکانس شبکه نباشند، بلکه بتوانند در شرایط خاص، نقش تنظیم‌کننده ولتاژ و فرکانس را نیز بر عهده گیرند. این ویژگی به‌ویژه در شبکه‌هایی با نفوذ بالای منابع مبتنی بر اینورتر، برای افزایش اینرسی مجازی، بهبود پایداری گذرا و حفظ انسجام سیستم اهمیت دارد.

صادقی افزود: قابلیت FRT/LVRT یا عبور از افت ولتاژ کوتاه‌مدت، یکی از الزامات کلیدی اینورتر‌های مدرن است. در صورت بروز خطا یا افت ولتاژ در شبکه، اینورتر باید بتواند بدون جدا شدن فوری، در محدوده‌های تعریف‌شده به تزریق کنترل‌شده توان ادامه دهد و پس از رفع خطا، با منطق بازیابی نرم به وضعیت عادی بازگردد. این ویژگی از بروز جدایی ناخواسته نیروگاه و تشدید ناپایداری در شبکه جلوگیری می‌کند.

او در ادامه با اشاره به قابلیت‌های کنترلی پیشرفته گفت: اینورتر‌های مناسب نیروگاه‌های بزرگ باید امکان پیاده‌سازی Volt-VAR، Frequency-Watt، Volt-Watt و Droop Control را داشته باشند تا بتوانند در تنظیم ولتاژ، پاسخ فرکانسی و تقسیم بار مشارکت کنند. همچنین، کنترل دقیق هارمونیک‌ها، رعایت حدود اعوجاج کل هارمونیکی، توانایی هماهنگی با فرمان‌های PPC و SCADA و اجرای setpoint‌های ارسال‌شده از سوی بهره‌بردار شبکه، بخشی از الزامات یک اینورتر نیروگاهی حرفه‌ای است.

صادقی تصریح کرد: در انتخاب اینورتر باید به قابلیت اطمینان الکترونیکی، کیفیت طراحی حرارتی، MTBF (میانگین زمان بین دو خرابی متوالی)، در دسترس‌پذیری قطعات یدکی، سهولت پایش آنلاین، ثبت رخداد‌ها و قابلیت به‌روزرسانی نرم‌افزاری نیز توجه شود. اینورتر ضعیف، حتی اگر در زمان راه‌اندازی عملکرد قابل‌قبولی داشته باشد، در سال‌های بعد می‌تواند به یکی از کانون‌های اصلی توقف‌های بهره‌برداری و افزایش هزینه نگهداری تبدیل شود. از این رو، انتخاب آن باید بر پایه ارزیابی چرخه عمر و نه صرفاً خرید اولیه انجام شود.