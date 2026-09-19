رئیس گروه فنی و مهندسی ساتبا گفت: اگر پنل خورشیدی را منبع تولید انرژی در سطح ماژول بدانیم، اینورتر مغز کنترل و قلب الکترونیکی نیروگاه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - صادقی رئیس گروه فنی و مهندسی ساتبا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به نقش تعیین‌کننده اینورتر در نیروگاه‌های خورشیدی بیان کرد: اگر پنل را منبع تولید انرژی در سطح ماژول بدانیم، اینورتر مغز کنترل و قلب الکترونیکی نیروگاه است که وظیفه تبدیل توان DC به AC، هماهنگ‌سازی با شبکه، مدیریت کیفیت توان و اجرای منطق‌های حفاظتی و کنترلی را بر عهده دارد. به همین دلیل، انتخاب اینورتر نباید صرفاً بر مبنای قیمت یا راندمان اسمی انجام شود، بلکه باید بر پایه معماری سیستم، الزامات اتصال به شبکه، سطح قابلیت اطمینان، کیفیت کنترل و سازگاری با شرایط محیطی و بهره‌برداری صورت گیرد.

او افزود: در نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ، انتخاب میان ساختار‌های string inverter، central inverter یا معماری‌های hybrid باید بر اساس ملاحظات فنی و اقتصادی انجام شود. اینورتر‌های رشته‌ای به دلیل ماژولار بودن، انعطاف‌پذیری بیشتر در طراحی، سهولت عیب‌یابی، کاهش اثر mismatch موضعی و تعمیرپذیری بالاتر، در بسیاری از پروژه‌ها مزیت دارند. در مقابل، اینورتر‌های مرکزی در برخی ظرفیت‌های بزرگ می‌توانند از منظر تجمیع تجهیزات و مدیریت متمرکز مناسب باشند، اما حساسیت بیشتری به خرابی‌های واحد و توقف‌های گسترده دارند. بنابراین، انتخاب معماری اینورتر باید با توجه به اندازه نیروگاه، الگوی بهره‌برداری، سطح دسترسی به تعمیرات و راهبرد O&M انجام شود.

صادقی تصریح کرد: در ارزیابی فنی اینورتر، راندمان لحظه‌ای به‌تنهایی معیار کافی نیست. باید راندمان وزنی، رفتار در بار‌های جزئی، پایداری در دمای بالا، میزان derating حرارتی (کاهش توان قابل‌دستیابی یک تجهیز به‌دلیل افزایش دما)، توان تحمل اضافه‌بار‌های کوتاه‌مدت و عملکرد در شرایط گذرا نیز بررسی شود. در اقلیم‌های گرم و پرگردوغبار ایران، اینورتر باید بتواند در دما‌های محیطی بالا بدون افت محسوس عملکرد، با حداقل توقف و حداکثر پایداری کار کند. طراحی مناسب سامانه خنک‌کاری، حفاظت در برابر نفوذ گردوغبار و رطوبت، و کیفیت قطعات قدرت از این منظر اهمیت ویژه دارد.

او ادامه داد: از نظر کنترلی، اینورتر‌های جدید باید فراتر از عملکرد Grid-Following عمل کنند و در صورت نیاز قابلیت Grid-Forming نیز داشته باشند؛ به این معنا که صرفاً دنباله‌رو ولتاژ و فرکانس شبکه نباشند، بلکه بتوانند در شرایط خاص، نقش تنظیم‌کننده ولتاژ و فرکانس را نیز بر عهده گیرند. این ویژگی به‌ویژه در شبکه‌هایی با نفوذ بالای منابع مبتنی بر اینورتر، برای افزایش اینرسی مجازی، بهبود پایداری گذرا و حفظ انسجام سیستم اهمیت دارد.

صادقی افزود: قابلیت FRT/LVRT یا عبور از افت ولتاژ کوتاه‌مدت، یکی از الزامات کلیدی اینورتر‌های مدرن است. در صورت بروز خطا یا افت ولتاژ در شبکه، اینورتر باید بتواند بدون جدا شدن فوری، در محدوده‌های تعریف‌شده به تزریق کنترل‌شده توان ادامه دهد و پس از رفع خطا، با منطق بازیابی نرم به وضعیت عادی بازگردد. این ویژگی از بروز جدایی ناخواسته نیروگاه و تشدید ناپایداری در شبکه جلوگیری می‌کند.

او در ادامه با اشاره به قابلیت‌های کنترلی پیشرفته گفت: اینورتر‌های مناسب نیروگاه‌های بزرگ باید امکان پیاده‌سازی Volt-VAR، Frequency-Watt، Volt-Watt و Droop Control را داشته باشند تا بتوانند در تنظیم ولتاژ، پاسخ فرکانسی و تقسیم بار مشارکت کنند. همچنین، کنترل دقیق هارمونیک‌ها، رعایت حدود اعوجاج کل هارمونیکی، توانایی هماهنگی با فرمان‌های PPC و SCADA و اجرای setpoint‌های ارسال‌شده از سوی بهره‌بردار شبکه، بخشی از الزامات یک اینورتر نیروگاهی حرفه‌ای است.

صادقی تصریح کرد: در انتخاب اینورتر باید به قابلیت اطمینان الکترونیکی، کیفیت طراحی حرارتی، MTBF (میانگین زمان بین دو خرابی متوالی)، در دسترس‌پذیری قطعات یدکی، سهولت پایش آنلاین، ثبت رخداد‌ها و قابلیت به‌روزرسانی نرم‌افزاری نیز توجه شود. اینورتر ضعیف، حتی اگر در زمان راه‌اندازی عملکرد قابل‌قبولی داشته باشد، در سال‌های بعد می‌تواند به یکی از کانون‌های اصلی توقف‌های بهره‌برداری و افزایش هزینه نگهداری تبدیل شود. از این رو، انتخاب آن باید بر پایه ارزیابی چرخه عمر و نه صرفاً خرید اولیه انجام شود.

برچسب ها: تجدید پذیر ، وزارت نیرو ، ساتبا
خبرهای مرتبط
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۶ هزار مگاوات عبور کرد
تجدیدپذیرها به‌تنهایی ناترازی برق را رفع نمی‌کنند+ فیلم
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
ماینرهای غیرمجاز زیر تیغ وزارت نیرو؛ مجازات استخراج غیرمجاز سنگین‌تر می‌شود
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد:
هدف‌گذاری برای نصب ۱۲ میلیون کنتور هوشمند برق تا اوج بار ۱۴۰۶
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سهامداران هیجانی تصمیم نگیرند؛ ارزندگی سهام و بنیاد شرکت‌ها معیار مناسبی برای ارزیابی
رکود بازار خودرو در شهریور تشدید شد/شاخص شامخ در بازار خودرو به زیر ۵۰ واحد رسید
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۶ هزار مگاوات عبور کرد
کیفیت برق امسال بهتر بود؛ میزان تقاضای مصرف در اوج بار ۳ درصد کاهش یافت
ضرورت کنترل‌پذیری مشترکان بزرگ برای کاهش محدودیت‌های خانگی
لکوموتیو ایرانی پشت چراغ قرمز تأمین مالی/ ظرفیت تولید هست، سفارش نیست
معماری برد برد برای سرمایه‌گذاران و صنایع کشور
پیگیری ممنوعیت قطع انرژی در بخش تولید
تسریع در واگذاری اموال مازاد دولت در دستور کار قرار گیرد
پرداخت بیش از ۴۳ هزار میلیارد ریال خسارت خودرو‌های آسیب‌دیده در دو جنگ
آخرین اخبار
توسعه همکاری انرژی با افغانستان، عراق، ترکمنستان و تاجیکستان
مبنای تسعیر ارز بانک‌ها برای نیمه اول سال، نرخ حواله مرکز مبادله در تاریخ ۳۱ شهریور اعلام شد
پرداخت بیش از ۴۳ هزار میلیارد ریال خسارت خودرو‌های آسیب‌دیده در دو جنگ
صادرات تجهیزات صنعت برق به ۲۹۵ میلیون دلار کاهش یافت
سقف قیمتی واردات غلات، روغن، کنجاله سویا، گوشت گوسفندی و شکر خام اعلام شد+ نامه
ضرورت کنترل‌پذیری مشترکان بزرگ برای کاهش محدودیت‌های خانگی
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۶ هزار مگاوات عبور کرد
رکود بازار خودرو در شهریور تشدید شد/شاخص شامخ در بازار خودرو به زیر ۵۰ واحد رسید
پیگیری ممنوعیت قطع انرژی در بخش تولید
کیفیت برق امسال بهتر بود؛ میزان تقاضای مصرف در اوج بار ۳ درصد کاهش یافت
تسریع در واگذاری اموال مازاد دولت در دستور کار قرار گیرد
لکوموتیو ایرانی پشت چراغ قرمز تأمین مالی/ ظرفیت تولید هست، سفارش نیست
سهامداران هیجانی تصمیم نگیرند؛ ارزندگی سهام و بنیاد شرکت‌ها معیار مناسبی برای ارزیابی
معماری برد برد برای سرمایه‌گذاران و صنایع کشور
جوی آرام تا ۵ روز آینده در بسیاری از نقاط کشور
ترافیک سنگین در محورهای شمالی کشور/ چالوس و هراز همچنان پرتردد هستند
ابلاغ ساعات کاری جدید دستگاه‌های اجرایی از اول مهر؛ فعالیت از ۸ تا ۱۳ تا پایان سال
بیش از ۱۳۱ همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شده است
مسئله‌های راهبردی اقتصاد راه‌حل دارند: سازمان پلتفرمی؛ معماری جدید حل مسئله
۹۸ زندانی جرایم غیرعمد به مناسبت ۹۸ سالگی بانک ملی ایران آزاد شدند
واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج کشور تا پایان ۱۴۰۵ امکان‌پذیر شد
فشار فروش در بورس شدت گرفت؛ آیا بازار وارد فاز اصلاحی شده است؟
سهم بارش برف در کشور کاهشی می‌شود
طرح «آشیان» در مسیر تأمین مسکن برای ۱۰ هزار زوج جوان/ واگذاری نزدیک به ۶ هزار واحد مسکونی
آغاز پرداخت تسهیلات بازسازی بدون مراحل بروکراسی کلید خورد
توسعه تجاری با کشور‌های منطقه اوراسیا راهکار کم اثر شدن تحریم های اروپایی
تیر خلاص بانک مرکزی به مافیای خودرو‌های لوکس؛ ساتا صادر نمی‌شود
اتخاذ سیاست فروش قارچ به معنای حذف کامل نوسانات بازار نیست
ریزش بیش از ۱۰۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
ثبت سفارش گندم تا پایان سال ادامه دارد