کاوشگر خورشیدی ایالات متحده با نام «پارکر» با ثبت رکوردی جدید به خورشید نزدیک شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - کاوشگر خورشیدی «پارکر» بار دیگر با ثبت رکوردی تازه به خورشید نزدیک شد و به فاصله‌ای در حدود ۶.۱ میلیون کیلومتری سطح آن رسید.

در جریان این عبور، کاوشگر دوربین خود را به سمت ساختار‌هایی در نزدیکی قطب شمال خورشید نشانه رفت. فاصله و سرعت ثبت‌شده در این مرحله با رکورد‌هایی که پیش‌تر در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۴ توسط همین کاوشگر ثبت شده بود، برابری می‌کرد.

این کاوشگر در نزدیک‌ترین نقطه مسیر خود، با سرعتی نزدیک به ۶۹۲ هزار کیلومتر بر ساعت حرکت می‌کرد. تنها در یک روز، مسافتی معادل تقریباً ۴۰ درصد از محیط خورشید را طی کرد.

کاوشگر خورشیدی پارکر در ۱۲ اوت ۲۰۱۸ پرتاب شد. نام این کاوشگر از «یوجین پارکر»، اخترفیزیکدان آمریکایی که در سال ۱۹۵۸ وجود باد‌های خورشیدی را پیش‌بینی کرده بود، گرفته شده است. پارکر شخصاً در سن ۹۱ سالگی در مراسم پرتاب آن در «کیپ کاناورال» حضور یافت.

مأموریت این کاوشگر، مطالعه تاج خورشیدی (لایه بیرونی جو خورشید) است تا سازوکار‌های محرک باد‌ها و طوفان‌های خورشیدی بهتر درک شوند؛ پدیده‌هایی که می‌توانند مستقیماً بر زمین و فناوری‌های آن تأثیر بگذارند. این کاوشگر به ابزار‌های پیشرفته‌ای برای اندازه‌گیری میدان‌های مغناطیسی، ذرات پرانرژی و باد‌های خورشیدی مجهز است. پارکر با بهره‌گیری از نیروی گرانش سیاره زهره، مجموعه‌ای از نزدیک‌شدن‌های متوالی به خورشید را انجام می‌دهد تا در هر عبور، فاصله خود را با این ستاره کاهش دهد.

در جریان این نزدیک‌شدن، چهار مجموعه ابزار علمیِ نصب‌شده بر روی کاوشگر، داده‌هایی را مستقیماً از درون تاج خورشیدی (جو بیرونی ستاره) جمع‌آوری کردند. این ابزار‌ها ویژگی‌های پلاسما و میدان‌های مغناطیسی را اندازه‌گیری کرده، باد‌های خورشیدی را مطالعه نمودند و اثرات شراره‌های خورشیدی و فوران‌های جرم تاج خورشیدی را ثبت کردند.

این عبور در بازه زمانی رصدیِ ۳۰ اوت تا ۹ سپتامبر انجام شد. یکی از ویژگی‌های کلیدی این مرحله از مأموریت، مشاهده ساختار‌ها و فعالیت‌ها در منطقه قطب شمال خورشید با استفاده از سیستم تصویربرداریِ موجود در کاوشگر بود. ناسا هنوز یافته‌های خاصی را که حاصل این مشاهدات باشد، اعلام نکرده است؛ انتقال داده‌های علمی برای بازه زمانی ۱۳ تا ۲۷ سپتامبر برنامه‌ریزی شده است و پس از آن، اطلاعات باید مراحل پردازش و تحلیل را طی کنند.

منبع: تاس