باشگاه خبرنگاران جوان - علی کاشانی حیدری خاطرنشانکرد: مسافران باید طوری برنامهریزی کنند که دستکم سه ساعت پیش از زمان پرواز برای انجام تشریفات سفر در ترمینالهای شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) حضور داشته باشند.
سخنگوی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) افزود: مسافران میتوانند پیش از مراجعه به فرودگاه، برای کسب اطلاعات و دریافت آخرین وضعیت پروازها با شماره تلفن ۰۹۶۳۳۰ یا ۰۲۱۵۱۰۰۱۱۸ تماس حاصل کنند و همچنین اطلاعات مورد نیاز را از طریق پایگاه اطلاعرسانی شهر فرودگاهی به نشانی www.ikac.ir دریافت کنند.
کاشانی حیدری تاکید کرد: اطلاعرسانیهای مربوط به وضعیت پروازها و خدمات فرودگاهی صرفاً از طریق مراجع رسمی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) دنبال شود و مسافران از توجه و استناد به اخبار و مطالب منتشرشده در منابع غیررسمی خودداری کنند.
منبع: شهر فرودگاهی امام خمینی