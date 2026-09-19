معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، اعلام کرد در مهرماه سال ۱۴۰۴ بیش از ۸۴۲ هزار فقره اعمال قانون تخلفات ساکن در پایتخت ثبت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، اعلام کرد در مهرماه سال ۱۴۰۴ بیش از ۸۴۲ هزار فقره اعمال قانون تخلفات ساکن در پایتخت ثبت شده که بیش از ۳۰۵ هزار فقره آن مربوط به تخلف سد معبر است؛ آماری که هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جدید فشار مضاعفی بر شبکه ترافیکی تهران وارد می‌کند و ضرورت مدیریت رفتار‌های رانندگی و استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی و سرویس مدارس را دوچندان می‌کند.

سرهنگ فیروز کشیر، گفت: با آغاز بازگشایی مدارس، بسیاری از خانواده‌ها برای رساندن فرزندان خود با خودرو شخصی تردد می‌کنند و همین موضوع حدود ۲۶ تا ۳۰ درصد ترافیک هفته پایانی شهریور و اوایل مهر را رقم می‌زند. او افزود این تردد‌های غیرضروری موجب افزایش بار ترافیکی و ایجاد گره‌های ترافیکی در سطح شهر می‌شود.

وی گفت با آغاز سال تحصیلی و کمبود ناوگان حمل‌ونقل عمومی، صف انتظار خانواده‌ها و دانش‌آموزان در ایستگاه‌های اتوبوس افزایش یافته است. او تأکید کرد استفاده از سرویس مدارس و حمل‌ونقل عمومی نقش بسیار مهمی در کاهش ترافیک دارد و از شهروندان خواست برای مدیریت بار ترافیکی روز‌های ابتدایی مهر همکاری لازم را داشته باشند.

سرهنگ کشیر درباره سرویس مدارس گفت: در تهران حدود ۴۹۹۰ مدرسه وجود دارد و ۲۶۰ مدرسه به‌دلیل قرار گرفتن در معابر اصلی، نقش مستقیم در ایجاد گره‌های ترافیکی دارند؛ موضوعی که موجب افزایش ترافیک اطراف مدارس و مراکز آموزشی می‌شود.

سرهنگ کشیر گفت: هدف پلیس اعمال قانون نیست و پلیس نمی‌خواهد روز شهروندان را با جریمه کردن تلخ کند، اما در مواردی ناچار است در چارچوب قانون برخورد کند. او با اشاره به همکاری مناسب شهروندان در آغاز سال تحصیلی گذشته افزود با وجود این همراهی، پلیس در برخی موارد مجبور به اعمال قانون شد. وی تأکید کرد پلیس به‌دنبال فرهنگ‌سازی است و تنها در مواقع ضروری اقدام به اعمال قانون می‌کند.

سرهنگ کشیر با اشاره به آمار برخورد با تخلفات ساکن در پایتخت در مهرماه سال ۱۴۰۴ اعلام کرد:
مجموع اعمال قانون: بیش از ۸۴۲ هزار فقره
سد معبر: بیش از ۳۰۵ هزار فقره
توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع: بیش از ۹ هزار فقره
توقف در ابتدا و انتهای پیچ‌ها، روی پل و داخل تونل: بیش از ۵۹۲ فقره
توقف در محل ایستادن ممنوع: بیش از ۲۰۹ هزار فقره
توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه اتوبوس: بیش از ۱۸ هزار فقره
توقف وسایل‌نقلیه در سطح سواره‌رو: بیش از ۴ هزار فقره

وی گفت بیش از ۱۸ هزار فقره توقف وسایل نقلیه در ایستگاه‌های اتوبوس ثبت شده و تأکید کرد هیچ‌کس حق ندارد در محل‌های اختصاص‌یافته به ناوگان حمل‌ونقل عمومی توقف کند چرا که مصداق بارز تجاوز به حقوق شهروندی عامه مردم هست.

وی همچنین آمار برخورد با تخلفات ساکن در پایتخت را در مهرماه سال ۱۴۰۴  چنین اعلام کرد:
توقف دوبله: بیش از ۲۲۲ هزار فقره
توقف در پیاده‌رو: بیش از ۳۹ هزار فقره
توقف‌در جهت مخالف: بیش از ۱۳ هزار فقره
توقف در محل ممنوع: بیش از ۴۲ هزار فقره
توقف در محل اختصاص جانبازان و‌معلولین: بیش از ۱۲۰۰ فقره

وی درباره توقف خودرو در محل پارک ویژه جانبازان و معلولان گفت این فضا‌ها صرفاً برای دسترسی آسان افرادی که دارای معلولیت جسمی و حرکتی و جانبازان جنگ تحمیلی هستند پیش‌بینی شده و توقف سایر رانندگان در این محل‌ها علاوه بر ایجاد مزاحمت، مانع استفاده این گروه‌ها از حق قانونی‌شان می‌شود. پلیس راهور نیز در چنین مواردی بدون اغماض برخورد می‌کند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، آمار اعمال قانون تخلفات رانندگی در مهرماه سال ۱۴۰۴ در پایتخت را نیز اعلام کرد:

عدم استفاده از کلاه ایمنی: بیش از ۲۳۶ هزار فقره
عدم استفاده از کمربند ایمنی: حدود ۱۹۱ هزار فقره
استفاده از تلفن همراه: حدود ۱۱۱ هزار فقره

سرهنگ کشیر در خصوص پلیس مدرسه گفت: از میان دانش‌آموزان مدارس،۲ نفر توسط مدیر انتخاب می‌شود و پلیس راهور در مراسمی به آنان کارت پلیس مدرسه، پرچم و جلیقه مخصوص اهدا می‌کند. اگر راننده‌ای به فرمان ایست پلیس مدرسه توجه نکند و این دانش‌آموز شماره پلاک خودرو را به پلیس گزارش دهد، پلیس راهور در چارچوب قانون جریمه ۱۰۰ هزار تومانی برای راننده اعمال می‌کند.

سرهنگ کشیر در پایان گفت: که آمادگی پیشگیرانه، اقدام هماهنگ و هدفمند و مشارکت شهروندان می‌تواند شعار ««ایمنی و آرامش در مهرماه»»برای همه به‌همراه داشته باشد.

برچسب ها: تخلف ، سد معبر
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
افشین
۱۵:۵۶ ۲۸ شهريور ۱۴۰۵
والله قسم من در خانه ام ایذه نشسته بودم ماشینم هم درب خانه پارک بود بلوار چمران شهر دیگری که احتمالش هست اهواز باشد برایم قبض جریمه صادر شد از دست این گروه خلافکار به کجا پناه ببرم باتشکر از پلیس هایی که صادق و فداکارند
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