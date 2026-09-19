باشگاه خبرنگاران جوان - دیوان عالی آمریکا طرح دولت ترامپ برای محدود کردن رأی‌گیری پستی را متوقف کرده و همزمان یک قاضی فدرال نیز با افزودن نام ترامپ به مرکز کندی مخالفت کرده است؛ در کنگره نیز تلاش یک نماینده جمهوری‌خواه برای استیضاح پیت هگست، فشار سیاسی بر دولت را افزایش داده است.

در حوزه اقتصادی و سیاست خارجی نیز افزایش نرخ بهره، رشد هزینه‌های انرژی و تداوم جنگ ایران، چالش‌های دیگری را پیش روی کاخ سفید قرار داده است؛ در همین حال، نزدیک‌تر شدن کانادا به اتحادیه اروپا نشانه‌ای از تحولات همزمان در مناسبات خارجی واشنگتن به شمار می‌رود.