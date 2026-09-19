باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های انتخابی جام جهانی تنت‌پگینگ (گروه C) به میزبانی کشور عمان و با حضور جمعی از برترین مدعیان این رشته در حال برگزاری است و نماینده ایران در بخش انفرادی، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

سلمان زارعی‌قشلاقی در رقابتی نزدیک و نفس‌گیر، با تمرکز و آمادگی بالا برابر حریفان بین‌المللی خود به میدان رفت و با ثبت نتایج درخشان در جایگاه نخست قرار گرفت و مدال ارزشمند طلای بخش انفرادی را بر گردن آویخت.

پس از کسب این عنوان، سرود جمهوری اسلامی ایران در فضای رقابت‌های تنت‌پگینگ در مسقط طنین‌انداز شد تا نخستین طلای تیم ایران در این رویداد بین‌المللی به نام سلمان زارعی‌قشلاقی ثبت شود.

تنت‌پگینگ یکی از شاخه‌های انجمن هنرهای رزمی سواره فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازی‌های بومی محلی به شمار می‌رود. در این رشته سوارکاران با نیزه یا شمشیر، اهدافی که بر روی زمین قرار گرفته یا در آسمان معلق هستند را نشانه می روند.