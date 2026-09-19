مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان از ثبت تصاویر مرال و شوکا در جریان پایش‌های میدانی زیستگاه‌های جنگلی و کوهستانی شهرستان لنگرود خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرهاد حسینی طایفه با اعلام این خبر اظهار کرد: کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود در جریان گشت، پایش و رصد مستمر زیستگاه‌های جنگلی و کوهستانی این شهرستان، موفق به ثبت تصاویر مرال و شوکا در زیستگاه طبیعی خود شدند.

وی افزود: این تصاویر با استفاده از تجهیزات تصویربرداری و در جریان پایش‌های میدانی ثبت شده و حضور این دو گونه ارزشمند در زیستگاه‌های طبیعی شهرستان لنگرود را نشان می‌دهد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان با اشاره به اهمیت حفاظت از زیستگاه‌های حیات‌وحش، تصریح کرد: پایش مستمر مناطق جنگلی و کوهستانی استان با هدف رصد وضعیت جمعیت گونه‌های جانوری، شناسایی تهدیدها و پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی در دستور کار محیط‌بانان و کارشناسان حفاظت محیط زیست قرار دارد.

حسینی طایفه ادامه داد: مرال و شوکا از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش جنگل‌های گیلان به شمار می‌روند و حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی آنها نقش مهمی در تداوم حضور و بقای این گونه‌ها در اکوسیستم‌های جنگلی استان دارد.

وی بر ضرورت مشارکت و همراهی جوامع محلی، طبیعت‌گردانان و دوستداران محیط زیست در حفاظت از حیات‌وحش تأکید کرد و گفت: رعایت اصول حضور مسئولانه در طبیعت و خودداری از هرگونه ایجاد مزاحمت برای حیات‌وحش، از مهم‌ترین اقدامات مردمی برای حفاظت از گونه‌های جانوری است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان از شهروندان و طبیعت‌گردانان خواست در صورت مشاهده حیات‌وحش، از نزدیک شدن، تعقیب، ایجاد سر و صدا و هر اقدامی که موجب برهم خوردن آرامش حیوانات شود، خودداری کنند و موارد مربوط به مشاهده تخلفات یا تهدیدهای احتمالی علیه حیات‌وحش را به ادارات حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.

ثبت تصاویر مرال و شوکا در زیستگاه‌های طبیعی لنگرود، جلوه‌ای از تنوع زیستی ارزشمند جنگل‌های گیلان و ضرورت تداوم حفاظت و پایش این زیستگاه‌ها برای صیانت از حیات‌وحش استان است.

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برچسب ها: محیط زیست ، گیلان
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