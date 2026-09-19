باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- تبلت Tab A۱ NxtPaper دارای بدنهای شیک و خوشساخت از جنس آلومینیوم و شیشهای مقاوم در برابر ضربه و خط و خش است. ابعاد این دستگاه ۲۵۱.۳ در ۱۶۳.۲ در ۶.۲ میلیمتر و وزن آن ۴۲۶ گرم است و از استاندارد IP۵۴ برای مقاومت در برابر آب و گرد و غبار بهره میبرد. همچنین، این تبلت به یک قلم هوشمند برای نوشتن و طراحی روی صفحه مجهز شده است.
این دستگاه از نمایشگر ۱۱ اینچی IPS LCD با وضوح ۲۱۱۲ در ۱۳۲۰ پیکسل، نرخ نوسازی ۹۰ هرتز، تراکم پیکسلی حدود ۲۲۶ پیکسل در هر اینچ (ppi) و حداکثر روشنایی ۵۰۰ نیت برخوردار است.
این تبلت با سیستمعامل اندروید ۱۶ (قابل ارتقا) عرضه میشود و قدرت آن توسط پردازنده MediaTek Helio G۱۰۰ و پردازنده گرافیکی Mali-G۵۷ MC۲ تأمین میگردد. مشخصات سختافزاری آن شامل ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی است که از طریق کارتهای حافظه microSDXC قابل ارتقا میباشد.
دوربین اصلی دستگاه ۸ مگاپیکسلی است و قابلیت ضبط ویدیو با کیفیت ۱۰۸۰p و نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه را دارد؛ دوربین سلفی نیز ۵ مگاپیکسلی است.
TCL این تبلت را به چهار بلندگوی باکیفیت، درگاه USB Type-C ۲.۰ و باتری ۸۰۰۰ میلیآمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ ۲۰ واتی مجهز کرده است.
منبع: GSMArena