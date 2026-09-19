باشگاه خبرنگاران جوان - همه ما در دعاهایمان از خدایاری می‌خواهیم، اما کمتر پیش می‌آید که از خود بپرسیم؛ آیا ما هم وظیفه‌ای در قبال این یاری داریم؟ قرآن در آیه‌ای روشن، پاسخ این پرسش را داده است، پاسخی که می‌تواند نگاه ما به دعا و تلاش را برای همیشه تغییر دهد.

یک قانون مخفی در جهان هستی وجود دارد که تاریخ، بار‌ها آن را ثابت کرده و هیچ قدرتی نتوانسته آن را نقض کند؛ «وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ»؛ خدا قطعاً کسی را یاری می‌کند که او را یاری کند این وعده، نه یک شعار بلکه مکانیزمی فعال در نظام آفرینش است که در تمام نبرد‌های حق و باطل جاری بوده و امروز هم جاری است.

خداوند در ادامه آیه، دو صفت از صفات خود را ذکر می‌کند که پشتوانه این وعده است؛ «إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ»؛ خداوند هم نیرومند است و هم شکست‌ناپذیر یعنی کسی که در جبهه او بایستد، به منبعی متصل می‌شود که پایان ندارد این دو صفت، ضمانت اجرایی وعده الهی را نشان می‌دهد و به مؤمن اطمینان می‌دهد که یاری خدا، یک احتمال نیست.

اما «نصرت خدا» یعنی چه؟ آیا خدا نیازی به یاری ما دارد؟ قطعاً نه؛ او غنی مطلق است نصرت خدا یعنی یاری دین او، دفاع از ارزش‌های او و ایستادگی در برابر ظلم و وقتی انسان این کار را انجام می‌دهد، خداوند باقدرت بیکران خود، در برابرش می‌ایستد این معامله، پرسودترین معامله‌ای است که یک انسان می‌تواند انجام دهد.

کاربرد این آیه در زندگی فردی، بسیار روشن است، هر کس در زندگی شخصی خود با چالشی رو‌به‌رو شود و در مسیر حق بایستد، مشمول این وعده می‌شود، کسی که در محیط کارش از حق دفاع می‌کند، کسی که در خانواده به اصول پایبند می‌ماند و کسی که در برابر وسوسه‌های نفس مقاومت می‌کند، همه مصداق «نصرت خدا» هستند و وعده یاری او شاملشان می‌شود.

کاربرد اجتماعی این آیه نیز بسیار گسترده است، جامعه اسلامی وقتی در برابر ظلم جهانی می‌ایستد، وقتی از مظلومان حمایت می‌کند و وقتی به ارزش‌های دینی پایبند می‌ماند، مشمول این وعده الهی می‌شود تاریخ نشان داده که هر جامعه مؤمنی که در مسیر یاری دین خدا گام برداشته، نصرت الهی را تجربه کرده و دشمنانش ناکام مانده‌اند.

نمونه تاریخی این آیه را در داستان طالوت و جالوت می‌بینیم؛ سپاه اندک طالوت باایمان به وعده الهی، در برابر سپاه عظیم جالوت ایستاد و پیروز شد یا در جنگ بدر، مسلمانان با تنها ۳۱۳ نفر، در برابر سپاه هزارنفری قریش ایستادند و به اذن خدا پیروز شدند اینها همه تجلی همان قانون «لینصرن الله من ینصره» است.

در جنگ اخیر ایران و آمریکا نیز این وعده الهی به منصه ظهور رسید آمریکا و رژیم صهیونیستی با تمام توان نظامی خود به ایران حمله کردند، تصور می‌کردند که با ترور فرماندهان، تحریم اقتصادی و بمباران تأسیسات، این ملت را به‌زانو درمی‌آورند، اما ملت ایران باایمان به خدا ایستاد و نتیجه، شکست سنگین دشمن بود و آمریکا مجبور به عقب‌نشینی شد و در کنگره خود قطعنامه پایان جنگ را تصویب کرد.

اینکه دشمنان به اهدافشان نرسیدند، تصادفی نبود؛ این تحقق همان وعده الهی است که وقتی ملتی در مسیر یاری دین خدا گام بردارد، او باقدرت «قوی» و «عزیز» خود، دشمن را ناکام می‌گذارد راز این پیروزی، ایمان به وعده الهی و استقامت در مسیر حق است ملت ایران هرگز از اصول خود عقب‌نشینی نکرد و همین استقامت، زمینه‌ساز نصرت الهی شد.

پس بیاییم از امروز، این آیه را در زندگی فردی و اجتماعی خود جاری کنیم هر کجا احساس کردیم که در مسیر حق هستیم، بدانیم که نصرت خدا یک وعده واقعی است، نه یک آرزو اگر ما در مسیر یاری دین خدا استوار بمانیم، خداوند باقدرت «قوی» و «عزیز» خود، ما را یاری خواهد کرد و این قانون، تخلف‌ناپذیر است و هیچ قدرتی نمی‌تواند آن را متوقف کند.

منبع: فارس