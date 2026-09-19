کنگره انتخاباتی فدراسیون ووشو آسیا در ناگویا با حضور رئیس فدراسیون ووشو ایران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیستمین کنگره انتخاباتی فدراسیون ووشو آسیا صبح امروز با حضور امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو ایران، مهدی علی نژاد نایب رئیس فدراسیون آسیا و دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران در هتل سایپرس گاردن ناگویا برگزار شد.

در این مجمع انتخاباتی چانگ ونگ کیت از ماکائو در سمت ریاست برای مدت چهار سال ابقا شد، اما در پست دبیرکلی چونگ کیم فت از مالزی به عنوان دبیرکل جدید فدراسیون آسیا معرفی شد.

همچنین مهدی علی نژاد از ایران نیز در سمت نایب رئیس فدراسیون ووشو آسیا باقی ماند.

در این کنگره همچنین اصلاحات اساسنامه فدراسیون ووشو آسیا تایید شد.

میزبانی احمدآباد هند از مسابقات ووشو قهرمانی آسیا ۲۰۲۹، میزبانی هنگ کنگ و سنگاپور از مسابقات ووشو جوانان و گروه‌های سنی قهرمانی آسیا ۲۰۲۷ و میزبانی دومین دوره از مسابقات کونگ فو ووشو سنتی قهرمانی آسیا ۲۰۲۷ در شهر هایکو چین تایید شدند.

همچنین امارات متحده عربی هم به عضویت فدراسیون ووشو آسیا درآمد.

مجید خوبیاری رئیس کمیته آموزش فدراسیون ایران که به عنوان داور بخش ساندا این دوره از بازی‌ها حضور دارد، نیز در این مجمع حضور داشت.

برچسب ها: تیم ملی ووشو ، لیگ برتر ووشو
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