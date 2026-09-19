باشگاه خبرنگاران جوان - محمود حسین‌آبادی با اشاره به سازوکار دریافت تسهیلات ودیعه مسکن مددجویان اظهار کرد: برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن به مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی ارائه اجاره‌نامه معتبر ضروری است اما خانواده‌ها برای تنظیم اجاره‌نامه حتما نباید به بنگاه‌های معاملات ملکی مراجعه و هزینه پرداخت کنند.

وی توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی سامانه خودنویس را برای ثبت قراردادهای اجاره راه‌اندازی کرده است و موجر و مستأجر می‌توانند مشخصات ملک اعم از ملکی که دارای سند یا قولنامه است و اطلاعات مورد نیاز را در این سامانه ثبت کنند پس از ثبت اطلاعات، کد تأیید برای موجر و مستأجر ارسال می‌شود و با وارد کردن این کد در سامانه، اجاره‌نامه معتبر دارای کد رهگیری صادر و قابل چاپ خواهد بود.

حسین‌آبادی با بیان اینکه مشخصات و شرایط مربوط به موجر، مستأجر و واحد مسکونی در سامانه مشخص شده است، ادامه داد: مشخصات و امکانات واحد مسکونی از جمله برخورداری از آب و برق مجزا، خط تلفن و یک یا دو خوابه بودن در سامانه مشخص است و اجاره‌نامه‌ای که از طریق سامانه صادر می‌شود به‌عنوان مدرک معتبر برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معافیت مالیاتی مالکان در صورت اجاره واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی

سرپرست معاونت تأمین و توسعه مسکن بهزیستی در بخش دیگری از سخنان خود به مشوق‌های قانونی برای مالکان واحدهای مسکونی اشاره کرد و گفت: خانواده‌های تحت پوشش سازمان‌های حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) در صورت اجاره واحد مسکونی، مشمول حمایت‌های قانونی هستند و مالکان باید بدانند که اجاره دادن خانه به این خانواده‌ها علاوه بر جنبه مسئولیت اجتماعی می‌تواند مشمول معافیت مالیاتی نیز باشد.

حسین‌آبادی توضیح داد: در صورتی که اطلاعات کد ملی مددجوی تحت پوشش در سامانه ثبت و اجاره‌نامه معتبر تنظیم شود، اطلاعات مربوط به قرارداد به سازمان امور مالیاتی منتقل می‌شود و مالک می‌تواند از معافیت مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون برخوردار شود بنابراین مالکان نباید نگران مالیات باشند.

وی همچنین به یکی دیگر از حمایت‌های قانونی در این زمینه اشاره کرد و گفت: این خانواده‌ها در تعیین سقف الگوی مصرف نیز از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز معاف هستند که این موارد بخشی از مشوق‌های پیش‌بینی‌شده برای مشارکت مالکان در تأمین مسکن خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی است و اگر مالکان بتوانند واحدهای مسکونی خود را در اختیار این خانواده‌ها قرار دهند علاوه بر ایفای مسئولیت اجتماعی از مشوق‌های قانونی از جمله معافیت‌های مالیاتی و حمایت‌های مرتبط با الگوی مصرف آب، برق و گاز بهره‌مند می‌شوند.

۱۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض بهزیستی برای ودیعه مسکن

به گفته سرپرست معاونت تأمین و توسعه مسکن بهزیستی، مددجویان واجد شرایط از طریق مدیران کل بهزیستی استان‌ها به هشت بانک عامل معرفی می‌شوند و می‌توانند تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت کنند.

وی ادامه داد: مددجویان پس از معرفی به بانک با حداقل ضمانت مورد نیاز، تسهیلات را دریافت می‌کنند تا بتوانند مبلغ ودیعه مسکن خود را افزایش دهند. در مدل تأمین مسکن سازمان بهزیستی، داشته‌های خانواده و توان آن برای تأمین بخشی از هزینه‌ها نیز به‌عنوان سهم آورده خانواده در نظر گرفته می‌شود.

حسین‌آبادی همچنین از اختصاص ۱۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض از سوی سازمان بهزیستی به مددجویان خبر داد و گفت: این مبلغ را خود سازمان بهزیستی پرداخت می‌کند و برای دریافت آن نیازی به مراجعه به بانک نیست و زنان سرپرست خانوار در اولویت دریافت هستند و هر خانواده فقط یک‌بار می‌تواند از این کمک استفاده کند چون تعداد خانواده‌های پشت نوبت دریافت حمایت‌های مسکن بالا است.

منبع: بهزیستی