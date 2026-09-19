باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه «ایران‌صدا» در آستانه بازگشایی مدارس، اقدام به طراحی و اجرای نخستین رادیو تئاتر تلویزیونی زنده در ایران باعنوان میرم مدرسه کرده است؛ برنامه‌ای که با نگاهی تخصصی به فضای روانی کودکان در آغاز سال تحصیلی تولید شده است.

این برنامه که از ۲۸ شهریورماه به مدت یک هفته(4مهرماه)، رأس ساعت ۱۶ پخش می‌شود، نخستین تجربه‌ی پیوندِ هنر رادیو تئاتر با رسانه تلویزیون در کشور است. میرم مدرسه که همزمان از رادیو «ایران‌صدا» و شبکه‌های تلویزیونی «آموزش» و «امید» برای مخاطبان به صورت زنده پخش می‌شود، به موضوع مدیریت احساسات کودکان در مواجهه با شرایط جدید (بازگشایی مدارس) می‌پردازد.

با توجه به اینکه کودکان در این بازه زمانی ممکن است طیفی از احساسات متناقض مانند ترس، اضطراب، خشم و یا شادی را تجربه کنند، این برنامه تلاش می‌کند با زبانی نمایشی و ساده، به آنان آموزش دهد که بروز این حس‌ها کاملاً طبیعی است و چگونگی غلبه بر این استرس‌ها و مدیریت هیجانات را به آن‌ها بیاموزد.