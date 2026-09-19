مجموعه «ایران‌صدا» در آستانه بازگشایی مدارس، اقدام به طراحی و اجرای نخستین رادیو تئاتر تلویزیونی زنده در ایران باعنوان میرم مدرسه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه «ایران‌صدا» در آستانه بازگشایی مدارس، اقدام به طراحی و اجرای نخستین رادیو تئاتر تلویزیونی زنده در ایران باعنوان میرم مدرسه کرده است؛ برنامه‌ای که با نگاهی تخصصی به فضای روانی کودکان در آغاز سال تحصیلی تولید شده است.

این برنامه که از ۲۸ شهریورماه به مدت یک هفته(4مهرماه)، رأس ساعت ۱۶ پخش می‌شود، نخستین تجربه‌ی پیوندِ هنر رادیو تئاتر با رسانه تلویزیون در کشور است. میرم مدرسه که همزمان از رادیو «ایران‌صدا» و شبکه‌های تلویزیونی «آموزش» و «امید» برای مخاطبان به صورت زنده پخش می‌شود، به موضوع مدیریت احساسات کودکان در مواجهه با شرایط جدید (بازگشایی مدارس) می‌پردازد.

با توجه به اینکه کودکان در این بازه زمانی ممکن است طیفی از احساسات متناقض مانند ترس، اضطراب، خشم و یا شادی را تجربه کنند، این برنامه تلاش می‌کند با زبانی نمایشی و ساده، به آنان آموزش دهد که بروز این حس‌ها کاملاً طبیعی است و چگونگی غلبه بر این استرس‌ها و مدیریت هیجانات را به آن‌ها بیاموزد.

برچسب ها: رادیو تئاتر ، سال تحصیلی
خبرهای مرتبط
نگاه هیسپان تی‌وی به تحولات جهان «سیاه و سفید» نیست
«نوروز دانش»؛ جشن بازگشایی مدارس روی آنتن شبکه آموزش
کفش مدرسه را چگونه انتخاب کنیم؟ راهنمای ساده برای خانواده‌ها
مانور بازگشایی مدارس و نظارت بر توزیع کالا‌های اساسی در شیراز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نوشت‌افزار‌های ایرانی به اروپا هم صادر می‌شود
«خطوط گمشده» روایتی استعاری از خانه‌ای ویران‌شده در جنگ است
آخرین اخبار
«خطوط گمشده» روایتی استعاری از خانه‌ای ویران‌شده در جنگ است
نوشت‌افزار‌های ایرانی به اروپا هم صادر می‌شود
پارسی‌جان؛ صدای تازه پاسداشت زبان و ادبیات فارسی/ نشان پارسی‌جان به گنجور رسید
پاسداری از زبان فارسی، وظیفه تک‌تک ماست
استقبال ۶۰۷ هزار مخاطب و فروش ۷۵ میلیاردی سینما در هفته گذشته
شایعات درباره وضعیت سلامت امیر نوری تکذیب شد/ آخرین وضعیت نوری پس از تصادف
ضرورت بازتعریف رابطه ایرانیان خارج از کشور با ایران
پرونده پانزدهمین جشنواره فیلم ۱۰۰ با معرفی برگزیدگان بسته شد
نگاه هیسپان تی‌وی به تحولات جهان «سیاه و سفید» نیست
مجموعه پویانمایی «نبرد هرمز»؛ روایتی از ایستادگی ایرانیان در برابر استعمار
لیلی عاج: خلاقیت و ایده، معیار اصلی ارزیابی آثار جشنواره فیلم ۱۰۰ بود
فیلم ۱۰۰ ثانیه‌ای ذهن فیلمساز را برای ایده‌پردازی تربیت می‌کند
«لبیک یا خامنه‌ای»؛ شعار هفته دفاع مقدس / رسانه‌ها نمره «الف» گرفتند
پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت ٢ همکار متعهد حوزه فنی
«مردی دیگر» پیوندی متفاوت میان رستم و رهبر شهید انقلاب است
حمید ابراهیمی در «سرباز کوچک امام» نقش پزشک را بازی می‌کند
«میرم مدرسه»؛ نخستین رادیو تئاتر تلویزیونی زنده ایران از «ایران‌صدا» روی آنتن می‌رود
فروش ۷۵ میلیارد تومانی سینما‌های کشور/ «خانوم والده» پرمخاطب شد
تدارک شبکه نسیم برای مهر؛ از «دیکته شب» تا «نسیم آوا» و «یادتونه»