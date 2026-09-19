بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - حمید ابراهیمی که پیش از این در سریالهایی چون «صاحبدلان»، «فرات»، «کلبهای در مه» و ... نقشهای متفاوتی را ایفا کرده است، در سریال «سرباز کوچک امام» یکی از شخصیتهای اصلی داستان را بازی میکند. او در این سریال نقش پزشکی را بازی میکند که اسیر شده است.
بخش مربوط به اردوگاه اسرای ایرانی در سریال «سرباز کوچک امام» در شهرک دفاع مقدس فیلمبرداری میشود و این لوکیشن میزبان تصویربرداری بخشهایی از این مجموعه تلویزیونی است.
سریال «سرباز کوچک امام» به کارگردانی علی غفاری و تهیهکنندگی سعید سعدی برای سیمافیلم تولید میشود و مراحل تولید خود را پشت سر میگذارد.داریوش کاردان و محسن قصابیان دیگر بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند.