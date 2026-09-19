شمار کشته‌شدگان حمله انتحاری به یک مقر پلیس در شمال‌غرب پاکستان به ۳۱ نفر افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - به گزارش رویترز به نقل از خبرگزاری فرانسه، شمار قربانیان حمله انتحاری به مجتمع پلیس در منطقه کوهات در استان خیبر پختونخوا پاکستان به ۳۱ نفر رسیده است. این حمله روز جمعه در حالی رخ داد که نیرو‌های پلیس و خانواده‌هایشان در مسجد داخل مجتمع در حال نماز بودند.

مقام‌های پاکستانی اعلام کردند یک خودروی حامل مواد منفجره روز جمعه به ورودی مجتمع «خطوط پلیس قدیم» در منطقه کوهات کوبیده شد. انفجار در نزدیکی مسجدی در داخل این مجتمع رخ داد و حفره بزرگی در محل ایجاد کرد.

پلیس اعلام کرد شش مهاجم، از جمله عامل انتحاری، نیز در این حمله کشته شدند.

رئیس پلیس خیبر پختونخوا همچنین گفت انفجار انتحاری دیگری در ساختمان پلیس شاخه ویژه و همزمان با تبادل تیراندازی رخ داده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: انفجار در پاکستان ، پاکستان
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۶ ۲۸ شهريور ۱۴۰۵
تاریخ : ۲۸ - شهریور - ۱۴۰۵
و این در حالی است که متأسفانه پاکستان از سال ۱۳۹۴ تاکنون در جنگ یمن از جنایت های عربستان سعودی جنایتکار دفاع و حمایت می کند چرا
عربستان سعودی از سال ۱۳۵۹ تاکنون حامی اصلی همه گروه های تروریستی در عراق، پاکستان، افغانستان و هم سراسر منطقه خاورمیانه و غرب آسیا بوده است.
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