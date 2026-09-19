باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - به گزارش رویترز به نقل از خبرگزاری فرانسه، شمار قربانیان حمله انتحاری به مجتمع پلیس در منطقه کوهات در استان خیبر پختونخوا پاکستان به ۳۱ نفر رسیده است. این حمله روز جمعه در حالی رخ داد که نیرو‌های پلیس و خانواده‌هایشان در مسجد داخل مجتمع در حال نماز بودند.

مقام‌های پاکستانی اعلام کردند یک خودروی حامل مواد منفجره روز جمعه به ورودی مجتمع «خطوط پلیس قدیم» در منطقه کوهات کوبیده شد. انفجار در نزدیکی مسجدی در داخل این مجتمع رخ داد و حفره بزرگی در محل ایجاد کرد.

پلیس اعلام کرد شش مهاجم، از جمله عامل انتحاری، نیز در این حمله کشته شدند.

رئیس پلیس خیبر پختونخوا همچنین گفت انفجار انتحاری دیگری در ساختمان پلیس شاخه ویژه و همزمان با تبادل تیراندازی رخ داده است.

منبع: رویترز