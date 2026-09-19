باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه انگلیسی‌زبان فرست‌پست گزارش داد: این میزان مشارکت حتی از منظر تاریخی نیز قابل توجه است؛ زیرا در جریان جنگ ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰، حدود دو میلیون داوطلب ایرانی به خطوط مقدم جبهه پیوستند که در آن زمان تقریباً ۵ تا ۶ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند.

رسانه انگلیسی‌زبان الجزیره هم در گزارشی اعلام کرد: این اقدام فقط به آمریکا و اسرائیل نشان نمی‌دهد که ایران نیروی نظامی برای مقابله دارد، بلکه نشان می‌دهد صدها هزار غیرنظامی نیز آماده‌اند در صورت ضرورت، به جنگ علیه آنها بپیوندند.