باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - پژوهشگران با تحلیل داده‌های مربوط به ۷۹۶۷ ساکن تبت در رده سنی ۱۰ تا ۲۴ سال، میزان مصرف چای کره تبتی و همچنین توانایی‌های شناختی آنان را با استفاده از آزمون استاندارد «ریون» (Raven’s test) ارزیابی کردند.

نتایج نشان داد افرادی که چای کره می‌نوشیدند — چه به‌صورت گاه‌به‌گاه و چه به‌طور منظم — در مقایسه با کسانی که این نوشیدنی را مصرف نمی‌کردند، کمتر در معرض خطر کسب نمرات پایین در آزمون‌های شناختی قرار داشتند. احتمال کسب نمرات پایین در میان مصرف‌کنندگانِ گاه‌به‌گاه ۲۱ درصد و در میان مصرف‌کنندگانِ منظم ۲۹ درصد کاهش یافته بود.

چای کره تبتی از ترکیب برگ چای، کره و نمک تهیه می‌شود. با وجود محتوای بالای چربی و نمک، این نوشیدنی حاوی ترکیبات مفیدی است که از برگ چای ناشی می‌شوند — از جمله پلی‌فنول‌ها و آنتی‌اکسیدان‌ها — که ممکن است بر عملکرد سیستم عصبی تأثیر بگذارند.

نویسندگان این پژوهش خاطرنشان می‌کنند که یافته‌ها حاکی از وجود ارتباطی میان مصرف چای کره تبتی و عملکرد شناختی است، اما ثابت نمی‌کند که این نوشیدنی تأثیر علی و مستقیمی بر عملکرد مغز دارد.

منبع: Lenta.ru