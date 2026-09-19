رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در حال حاضر هیچ شهیدی از جنگ تحمیلی نداریم که پیکرش در اختیار پزشکی قانونی باشد یا شناسایی نشده باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، درباره آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با جنگ در پزشکی قانونی گفت: پرونده مربوط به شهدا در پزشکی قانونی بسته شده است و در حال حاضر هیچ شهیدی نداریم که مورد شناسایی قرار نگرفته باشد یا پیکرش در اختیار پزشکی قانونی باشد.

وی افزود: بسیاری از شهدا در مرحله نخست شناسایی شدند و پیکر‌های آنان به خانواده‌هایشان تحویل داده شد.

مسجدی ادامه داد: پرونده‌های مربوط به مجروحان و جانبازان جنگ همچنان ادامه دارد و هنوز افرادی هستند که به دلیل نوع صدماتی که در جریان جنگ و حملات متحمل شده‌اند، پس از ترخیص از بیمارستان برای ادامه روند درمان و انجام معاینات به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور خاطرنشان کرد: به همین دلیل می‌توان گفت پرونده‌های مربوط به جنگ در حوزه معاینات پزشکی قانونی همچنان باز است، اما در حوزه شهدای جنگ، در حال حاضر موردی از پیکر شناسایی‌نشده یا پیکری که در اختیار پزشکی قانونی باشد، وجود ندارد.

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برچسب ها: جنگ رمضان ، شهدا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
امیر
۱۱:۴۷ ۲۸ شهريور ۱۴۰۵
یادمان نمی رود
داغ ماکان هنوز جانسوزه
لعنت بر آمریکا و عواملش
۵
۷
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Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۶:۵۵ ۲۸ شهريور ۱۴۰۵
همه مشکلات رو آمریکا و اسرائیل بوجود آوردن. شهدا قلب ملت ایران هستند
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