باشگاه خبرنگاران جوان - محبوب حیدری افزود: علاوه بر هزینه کرد اعتبار یاد شده، سایر هزینه‌های مرتبط نیز از طریق دستگاه‌های خدمات‌رسان تامین خواهد شد.

او با اشاره به پیشرفت قابل توجه عملیات ساختمانی واحد‌های نهضت ملی مسکن در شهرک شهید قاسم سلیمانی اردبیل گفت: سرعت‌بخشی به اجرای خدمات زیربنایی می‌تواند روند تکمیل، افتتاح و تحویل واحد‌های آماده را شتاب دهد.

حیدری اظهار داشت: تامین به‌موقع آب، برق، گاز، فاضلاب و سایر زیرساخت‌های ضروری ارتباط مستقیمی با امکان بهره‌برداری از واحد‌های مسکونی دارد و باید دستگاه‌های خدمات‌رسان با افزایش سرعت عملیات اجرایی، زمینه بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از واحد‌ها را فراهم کنند.

او درباره گازرسانی به طرح‌های نهضت ملی مسکن اردبیل نیز گفت: گازرسانی به طرح‌های مسکن از محل منابع وزارت نفت انجام می‌شود و اهتمام شرکت گاز استان برای تکمیل تاسیسات گازرسانی ضروری است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل افزود: این اداره کل موضوع تامین و تکمیل زیرساخت‌های نهضت ملی مسکن را با جدیت پیگیری می‌کند و انتظار می‌رود با همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان، روند تکمیل و بهره‌برداری از واحد‌های آماده در شهرک شهید قاسم سلیمانی و دیگر طرح‌های نهضت ملی مسکن استان شتاب بگیرد.

منبع: راه و شهرسازی