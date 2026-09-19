ورزشی عکس باشگاه خبرنگاران جوان

رقابت‌های قهرمانی کشور پانا چلنج

رقابت‌های قهرمانی کشور پانا چلنج
عکاس بهزاد عزیزپور
تاریخ انتشار ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ ۱۱:۵۴
کد خبر
۹۱۳۰۶۳۷
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نخستین دوره رقابت‌های قهرمانی کشور پانا چلنج یا فوتبال گل کوچک، به میزبانی شهر تبریز با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

رقابت‌های قهرمانی کشور پانا چلنج

نخستین دوره رقابت‌های قهرمانی کشور پانا چلنج یا فوتبال گل کوچک، به میزبانی شهر تبریز با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.
۲۸ / ۰۶ / ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۴
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برچسب ها: فوتبال ، تبریز ، آذربایجان شرقی
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