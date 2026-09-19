مسابقات تنیس روی میز بانوان بسیج قم به مناسبت هفته دفاع مقدس با معرفی برترین‌ها به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان-مسابقات تنیس روی میز بانوان بسیج قم به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد و نفرات برتر در دو بخش بسیجیان و آزاد معرفی شدند.

این مسابقات در دو مرحله گروهی و حذفی برگزار شد و در بخش بسیجیان، نرگس نوری مقام نخست را کسب کرد، لیلا خوشنویسان دوم شد و اشرف پهلوانی قمی در جایگاه سوم قرار گرفت.

در بخش آزاد نیز فاطمه عبدلی عنوان نخست را به دست آورد، آتنا گیاهی دوم شد و زهرا سلیمی امرود مقام سوم را کسب کرد.

در پایان این رقابت‌ها از نفرات برتر با اهدای لوح تقدیر و بن خرید لوازم ورزشی تجلیل شد.

 

برچسب ها: اخبار ورزشی قم ، تنیس
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