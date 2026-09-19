باشگاه خبرنگاران جوان- در جدیدترین پیگیری خبرنگار علمی و فناوری خبرگزاری برنا درباره وضعیت پروژههای هوشمندسازی فدراسیونهای ورزشی و توسعه کاربرد هوش مصنوعی در ورزش کشور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور از انتشار فراخوان جامع حوزه ورزش طی یک ماه آینده خبر داد؛ فراخوانی که قرار است تمامی رشتههای ورزشی را دربر بگیرد و به جای اجرای پروژههای موردی، نیازهای فدراسیونها را به صورت یکپارچه بررسی کند.
حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور در گفتوگو با خبرنگار علمی و فناوری خبرگزاری برنا درباره آخرین وضعیت همکاری معاونت علمی با وزارت ورزش و جوانان برای استفاده از هوش مصنوعی در ورزش اظهار کرد: در حال حاضر همکاری با چند فدراسیون ورزشی در حوزه هوشمندسازی و استفاده از فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی در حال پیگیری است.
وی افزود: در فدراسیون کشتی در این زمینه پیش رفتهایم و در فدراسیون شمشیربازی نیز تا حدودی اقدامات انجام شده، اما این پروژه هنوز تکمیل نشده است. همچنین با فدراسیون روئینگ و قایقرانی در حال انجام توافقاتی هستیم.
افشین ادامه داد: قرار است فراخوان مربوط به حوزه ورزش ظرف یک ماه آینده منتشر شود. با توجه به اینکه فدراسیونهای مختلف نیازهای متفاوتی دارند تصمیم گرفتهایم به جای آنکه پروژهها به صورت موردی و جداگانه اجرا شوند، نیازهای حوزه ورزش در قالب یک فراخوان جامع مطرح شود.
تغییر رویکرد معاونت علمی از پروژههای موردی به فراخوان جامع
معاون علمی رئیسجمهور با اشاره به برنامه معاونت علمی برای دریافت نیازهای فدراسیونهای ورزشی گفت: در حال حاضر دو فدراسیون برای برگزاری جلسه و مطرح کردن نیازهای خود در حال هماهنگی هستند، اما قرار بر این شده است که به جای انجام پروژهها به صورت موردی نیازهای مختلف در قالب فراخوان حوزه ورزش جمعآوری و بررسی شود.
وی تأکید کرد که انتشار این فراخوان حداکثر طی یک ماه آینده انجام خواهد شد و افزود: فراخوان حوزه ورزش همه رشتهها را شامل خواهد شد.
افشین درباره روند انتشار فراخوانهای تخصصی معاونت علمی نیز توضیح داد: در حال حاضر فراخوان حوزه پولی و بانکی را داریم، فراخوان حوزه حملونقل منتشر شده و فراخوان حوزه کشاورزی نیز در حال نهایی شدن است. پس از آن فراخوان حوزه ورزش منتشر خواهد شد.
اظهارات جدید معاون علمی رئیسجمهور در حالی مطرح میشود که پیش از این نیز وی در گفتوگو با خبرنگار علمی برنا از آغاز اجرای پروژههای هوشمندسازی در فدراسیونهای ورزشی خبر داده بود.
حسین افشین ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ درباره آخرین وضعیت پروژه هوشمندسازی فدراسیون شمشیربازی اظهار کرده بود که قراردادهای مربوط به این طرح میان شرکتهای مجری و فدراسیون ورزشی منعقد شده و پروژه در مرحله آغازین قرار دارد.
وی با اشاره به ماهیت تخصصی پروژههای هوشمندسازی گفته بود که اجرای این طرحها نیازمند جمعآوری داده، پردازش اطلاعات و آموزش مدلهای هوش مصنوعی است و به همین دلیل تکمیل آنها به زمان نیاز خواهد داشت، اما روند اجرایی پروژهها آغاز شده است.معاون علمی رئیسجمهور همچنین اعلام کرده بود که در آن مقطع اجرای طرح هوشمندسازی در دو فدراسیون ورزشی آغاز شده و مراحل ابلاغ قراردادها انجام شده است و پیگیریهای لازم برای پیشبرد پروژهها در حال انجام است.