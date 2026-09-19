باشگاه خبرنگاران جوان- رویترز در گزارشی از ناگویا نوشته است که با وجود ورود هزاران ورزشکار و نصب گسترده نماد‌ها و تبلیغات بازی‌های آسیایی در مرکز شهر، فضای عمومی در روز‌های منتهی به افتتاحیه آرام‌تر از انتظار بوده است.

این خبرگزاری با گفت‌و‌گو با شماری از شهروندان ژاپنی گزارش داده که میزان آگاهی عمومی درباره برگزاری بازی‌ها در خارج از محدوده مرکزی ناگویا هنوز چندان بالا نیست و حتی در توکیو که میزبان بخشی از رقابت‌هاست، نشانه‌های تبلیغاتی کمتری به چشم می‌خورد.

موضوع فروش بلیت نیز در هفته‌های اخیر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. براساس آمار منتشرشده در رسانه‌های ژاپنی تا هفتم سپتامبر، فروش بلیت در ۱۰ رشته از ۴۱ رشته بلیت‌فروشی‌شده کمتر از ۶۰ درصد گزارش شده بود؛ در مقابل، رشته‌هایی مانند بدمینتون، والیبال و تنیس روی میز با استقبال بیشتری مواجه شده‌اند.

مقامات ژاپنی ابراز امیدواری کرده‌اند با آغاز رقابت‌های مدالی و حضور ورزشکاران مطرح این کشور، استقبال عمومی از بازی‌ها افزایش پیدا کند.

بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا از ٢٨ شهریور تا ١٢ مهر برگزار می‌شود و این نخستین رویداد بزرگ چندرشته‌ای در ژاپن پس از المپیک توکیو است که تماشاگران امکان حضور گسترده در ورزشگاه‌ها را دارند.