لهستان اعلام کرد عملیات پیشگیرانه هوایی را برای حفاظت از حریم هوایی این کشور آغاز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ارتش لهستان روز شنبه اعلام کرد در پی حملات روسیه به اوکراین، عملیات پیشگیرانه هوایی را برای حفاظت از حریم هوایی خود آغاز کرده است.

ارتش لهستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که نیرو‌های مسلح این کشور همچنین وضعیت آماده‌باش سامانه‌های پدافند هوایی زمینی و سامانه‌های شناسایی راداری را فعال کرده‌اند.

این اقدام در شرایطی انجام شده است که حملات روسیه به مناطق مختلف اوکراین ادامه دارد و لهستان در گذشته نیز در واکنش به حملات هوایی گسترده روسیه در نزدیکی مرز‌های خود، سطح آمادگی نیرو‌های هوایی و پدافندی را افزایش داده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: پاتریوت ، لهستان
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