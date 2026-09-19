باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل واحدی معاون آموزشی وزیر علوم در گفتوگویی در یک برنامه تلویزیونی، اظهار کرد: در حال حاضر تعدادی از دانشجویان از ۲۸ شهریور یا چهارم مهرماه کلاسهای خود را آغاز میکنند؛ این در حالی است که کلاسهای دانشجویان کارشناسی ارشدِ نودانشجو از هفته سوم مهرماه آغاز میشود.
وی افزود: دانشجویان کارشناسی نودانشجو نیز از هفته سوم آبانماه وارد کلاسها میشوند و برای همه این گروهها برنامهریزی منعطفی در دانشگاهها انجام شده است.
معاون آموزشی وزیر علوم ادامه داد: قاعدتاً برای این دو گروه که قدری دیرتر وارد دانشگاه میشوند، ترم تحصیلی فشردهتر خواهد بود و بهخصوص برای دانشجویان مقطع کارشناسی، تعداد واحدهای درسی کمتر در نظر گرفته میشود تا بتوانند در زمان فشردهتری، مطابق تقویم دانشگاه، امتحانات خود را برگزار کنند.
واحدی تاکید کرد: بر اساس آییننامه ابلاغی وزارت علوم دانشگاهها میتوانند ۲۵ درصد از آموزش را به صورت مجازی آغاز کنند، در همین راستا، اختیار آن با دانشگاهها است، اما برای شروع سال به همه دانشگاهها اعلام کردهایم از چهارم مهر به بعد آموزش را به صورت حضوری شروع کنند و بهمرور در طول سال تحصیلی با هماهنگیهای انجامشده، از آموزش مجازی نیز استفاده کنند.
منبع: ایسنا