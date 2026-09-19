باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه- هلیا خدابندهلو، مدالآور المپیاد جغرافیا در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره چالشهای بودجهای و اجرایی طرحهای پیشنهادی، گفت: یک طرح زمانی ارزش واقعی پیدا میکند که قابلیت اجرایی داشته باشد. طرحهای پیشنهادی ما برخلاف پروژههای سنگین ساختمانی، نیازمند هزینههای کلان برای ساخت سازه نیستند، بلکه تمرکز ما بر مهندسی آب و مدیریت هوشمند منابع است تا از هدررفت آب و تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود.
وی در ادامه با اشاره به بحران خشک سالی دریاچه ارومیه و مخاطرات ناشی از آن برای منطقه و امنیت غذایی، افزود: اگر روند خشک شدن دریاچه ادامه یابد، منطقه با بحرانهای جدی همچون طوفانهای گرد و غبار و نابودی کشاورزی روبرو خواهد شد. راهکار ما، تمرکز بر مهندسی آب و حسابداری دقیق منابع است تا آبها در مسیر اصلی خود به دریاچه هدایت شوند.
این مدالآور المپیاد جهانی همچنین با اشاره به بحران آلودگی هوا در کلانشهرها از جمله تهران، بر لزوم پیگیری جدی و سریع طرحهای موجود در دسترس تاکید کرد و تصریح کرد: بسیاری از راهکارهای حل مشکلات محیطزیستی از قبل در دسترس هستند، اما آنچه نیاز داریم، گذار از مرحله "ارائه طرح" به مرحله "اجرای دقیق" است.