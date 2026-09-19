بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، ثبت سفارش گندم معمولی برای واحدهای صنف و صنعت از ۲۷ شهریور آغاز و تا پایان سال ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنابر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، به دلیل بروز مشکل در سامانه‌های موضوع مربوط به ثبت سفارش واردات گندم معمولی، به اطلاع تولیدکنندگان، واردکنندگان و بازرگانان می‌رسد، مشکل اعلام شده برطرف شده و متقاضیان می‌توانند نسبت به ثبت سفارش واردات گندم معمولی ذیل کد تعرفه ۱۰۰۱۹۹۲۰ از طریق سامانه جامع تجارت اقدام کنند.

گفتنی است، تمام متقاضیان واجد شرایط واردات اعم از کارخانجات آرد، بازرگانان و سایر واحدهای صنعتی و صنفی می‌توانند با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به ثبت سفارش واردات گندم معمولی مورد نیاز کشور اقدام کنند.

مهلت اعتبار ثبت سفارش گندم معمولی ۱۸۰ روز با تمدید سامانه‌ای ۶۰ روز است.