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از کاهش ذخایر موشکی تا فشار بر ارتش؛ تبعات ادامه جنگ ایران برای آمریکا + فیلم

گزارش‌های آمریکایی از هزینه بیش از ۳۳ میلیارد دلاری جنگ ایران تا پایان ژوئن و افزایش نگرانی‌ها درباره کاهش ذخایر تسلیحاتی و فرسایش آمادگی نظامی آمریکا خبر می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ادامه عملیات در ایران فشار قابل توجهی بر ذخایر موشک‌های تاماهاوک، پاتریوت و تاد وارد کرده و پنتاگون نیز برای افزایش سریع تولید و تحویل تسلیحات به صنایع دفاعی آمریکا فشار آورده است.

همزمان، برخی فرماندهان ارشد آمریکایی درباره طولانی شدن عملیات و تأثیر آن بر آمادگی نیروها در مناطق دیگر هشدار داده‌اند؛ واشنگتن‌پست نیز گزارش داده که انتقال تجهیزات و نیروها به خاورمیانه، توان آمریکا برای پاسخ به تهدیدهای دیگر را تحت فشار قرار داده است.

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