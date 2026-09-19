از کاهش ذخایر موشکی تا فشار بر ارتش؛ تبعات ادامه جنگ ایران برای آمریکا + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - ادامه عملیات در ایران فشار قابل توجهی بر ذخایر موشک‌های تاماهاوک، پاتریوت و تاد وارد کرده و پنتاگون نیز برای افزایش سریع تولید و تحویل تسلیحات به صنایع دفاعی آمریکا فشار آورده است.

همزمان، برخی فرماندهان ارشد آمریکایی درباره طولانی شدن عملیات و تأثیر آن بر آمادگی نیروها در مناطق دیگر هشدار داده‌اند؛ واشنگتن‌پست نیز گزارش داده که انتقال تجهیزات و نیروها به خاورمیانه، توان آمریکا برای پاسخ به تهدیدهای دیگر را تحت فشار قرار داده است.