دوتن از کارکنان اداره‌کل ارتباطات زمینی و ماهواره‌ای رسانه ملی، در اثر سانحه رانندگی و حین انجام مأموریت و عزیمت به ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی صداوسیمای کردستان، جهان فانی را وداع گفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دوتن از کارکنان اداره‌کل ارتباطات زمینی و ماهواره‌ای، دانیال رضایی و علی‌اکبر گل‌محمدی، در اثر سانحه رانندگی و حین انجام مأموریت و عزیمت به ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی صداوسیمای کردستان، جهان فانی را وداع گفتند.

 متن پیام تسلیت پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما برای درگذشت همکارانش به این شرح است:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
فقدان ستارگان گمنام روشنی‌بخش پشت‌صحنه رسانه، داغی گران بر دل خانواده بزرگ رسانه ملی نهاد و دو تن از همکاران خدوم، متعهد و بی‌ادعای اداره‌کل ارتباطات زمینی و ماهواره‌ای، زنده‌یادان علی‌اکبر گل‌محمدی و دانیال رضایی، حین انجام مأموریت و در خط‌مقدم صیانت از پیوند‌های ارتباطی صداوسیما به دیار باقی شتافتند.

اینجانب با نهایت تأسف و تأثر، این صدمه جانکاه و ضایعه جبران‌ناپذیر را به خانواده‌های محترم آن مرحومان مغفور، همکاران ارجمندشان در اداره‌کل ارتباطات زمینی و ماهواره‌ای و عموم خانواده بزرگ رسانه ملی تسلیت عرض و از درگاه خداوند متعال برای آن روان‌شادان رحمت واسعه الهی و هم‌نشینی با صالحان، و برای بازماندگانشان شکیبایی و پاداش صبر بر مصیبت مسئلت می‌کنم.

پیمان جبلی
رئیس سازمان صداوسیما

برچسب ها: رسانه ملی ، پیمان جبلی
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