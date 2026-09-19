باشگاه خبرنگاران جوان - دوتن از کارکنان ادارهکل ارتباطات زمینی و ماهوارهای، دانیال رضایی و علیاکبر گلمحمدی، در اثر سانحه رانندگی و حین انجام مأموریت و عزیمت به ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی صداوسیمای کردستان، جهان فانی را وداع گفتند.
متن پیام تسلیت پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما برای درگذشت همکارانش به این شرح است:
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
فقدان ستارگان گمنام روشنیبخش پشتصحنه رسانه، داغی گران بر دل خانواده بزرگ رسانه ملی نهاد و دو تن از همکاران خدوم، متعهد و بیادعای ادارهکل ارتباطات زمینی و ماهوارهای، زندهیادان علیاکبر گلمحمدی و دانیال رضایی، حین انجام مأموریت و در خطمقدم صیانت از پیوندهای ارتباطی صداوسیما به دیار باقی شتافتند.
اینجانب با نهایت تأسف و تأثر، این صدمه جانکاه و ضایعه جبرانناپذیر را به خانوادههای محترم آن مرحومان مغفور، همکاران ارجمندشان در ادارهکل ارتباطات زمینی و ماهوارهای و عموم خانواده بزرگ رسانه ملی تسلیت عرض و از درگاه خداوند متعال برای آن روانشادان رحمت واسعه الهی و همنشینی با صالحان، و برای بازماندگانشان شکیبایی و پاداش صبر بر مصیبت مسئلت میکنم.
پیمان جبلی
رئیس سازمان صداوسیما