مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی از ادامه خرید انگور، گوجه‌فرنگی و سیب صنعتی در نقاط مختلف استان خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۲ هزار تن سیب از کشاورزان خریداری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده - سجاد حسامی مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان غربی گفت:با توجه به ظرفیت قابل توجه آذربایجان غربی در تولید سیب، برنامه‌ریزی لازم برای جمع‌آوری و هدایت این محصول به واحدهای فرآوری در حال انجام است و تاکنون بیش از ۲ هزار تن سیب خریداری شده است

وی، با اشاره به تداوم فعالیت شبکه تعاون روستایی در زمینه خرید محصولات کشاورزی اظهار کرد: این اقدام با هدف حمایت از تولیدکنندگان، تنظیم بازار و جلوگیری از تضییع حقوق کشاورزان در حال انجام است.

وی افزود: شبکه تعاون روستایی استان با استفاده از ظرفیت اتحادیه‌ها، شرکت‌های تعاونی روستایی و مراکز خرید، تلاش می‌کند محصولات کشاورزان در سریع‌ترین زمان ممکن جمع‌آوری و به مراکز فرآوری و صنایع تبدیلی هدایت شود.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی با تأکید بر اهمیت خرید محصولات در زمان مناسب گفت: استمرار خرید و ایجاد بستر مناسب برای تحویل محصول، علاوه بر کمک به مدیریت بازار، موجب کاهش دغدغه تولیدکنندگان و فراهم شدن زمینه عرضه مطمئن محصولات می‌شود.

وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم با تقویت نقش تعاونی‌ها در زنجیره تولید تا بازار، توسعه خرید توافقی، حمایت از کشاورزان و بهره‌گیری از ظرفیت صنایع تبدیلی، نقش مؤثرتری در ساماندهی بازار محصولات کشاورزی ایفا کنیم.

برچسب ها: خرید سیب ، تعاون روستایی
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