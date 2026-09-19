باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده - سجاد حسامی مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان غربی گفت:با توجه به ظرفیت قابل توجه آذربایجان غربی در تولید سیب، برنامهریزی لازم برای جمعآوری و هدایت این محصول به واحدهای فرآوری در حال انجام است و تاکنون بیش از ۲ هزار تن سیب خریداری شده است
وی، با اشاره به تداوم فعالیت شبکه تعاون روستایی در زمینه خرید محصولات کشاورزی اظهار کرد: این اقدام با هدف حمایت از تولیدکنندگان، تنظیم بازار و جلوگیری از تضییع حقوق کشاورزان در حال انجام است.
وی افزود: شبکه تعاون روستایی استان با استفاده از ظرفیت اتحادیهها، شرکتهای تعاونی روستایی و مراکز خرید، تلاش میکند محصولات کشاورزان در سریعترین زمان ممکن جمعآوری و به مراکز فرآوری و صنایع تبدیلی هدایت شود.
مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی با تأکید بر اهمیت خرید محصولات در زمان مناسب گفت: استمرار خرید و ایجاد بستر مناسب برای تحویل محصول، علاوه بر کمک به مدیریت بازار، موجب کاهش دغدغه تولیدکنندگان و فراهم شدن زمینه عرضه مطمئن محصولات میشود.
وی ادامه داد: تلاش میکنیم با تقویت نقش تعاونیها در زنجیره تولید تا بازار، توسعه خرید توافقی، حمایت از کشاورزان و بهرهگیری از ظرفیت صنایع تبدیلی، نقش مؤثرتری در ساماندهی بازار محصولات کشاورزی ایفا کنیم.