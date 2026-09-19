سازمان هواپیمایی اعلام کرد: فرودگاه چابهار پس از انجام ارزیابی‌های فنی، آمادگی لازم برای بازگشت به چرخه عملیاتی هوانوردی کشور را به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: در ادامه فرایند بازگشایی فرودگاه چابهار، هیاتی از بازرسان و کارشناسان فنی دفاتر نظارت بر عملیات فرودگاهی و عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری با حضور در این فرودگاه، زیرساخت‌ها، تأسیسات و تجهیزات فرودگاهی و ناوبری هوایی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

این بازدید با هدف بررسی میزان آمادگی و قابلیت بهره‌برداری ایمن از زیرساخت‌های غیرنظامی و بخش‌های مورد استفاده در هوانوردی کشوری انجام شد؛ بخش‌هایی که در جریان «جنگ تحمیلی سوم» دچار آسیب شده بودند.

در جریان این ارزیابی، وضعیت تجهیزات و سامانه‌های مرتبط با عملیات فرودگاهی و خدمات ناوبری هوایی، میزان رفع آسیب‌ها و همچنین الزامات فنی و عملیاتی مورد نیاز برای ازسرگیری فعالیت فرودگاه بررسی شد.

بر اساس نتایج ارزیابی‌های فنی و عملیاتی انجام‌شده، آمادگی فرودگاه چابهار برای ازسرگیری فعالیت‌های هوانوردی مورد تایید قرار گرفت.

برچسب ها: فرودگاه چابهار ، سازمان هواپیمایی
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