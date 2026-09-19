عملیات اجرایی فاز اول پست ۱۳۲/۳۳ کیلوولت بخش شعیبیه شهرستان شوشتر با ظرفیت ۳۰ مگاولت آمپر و اعتباری بالغ بر ۵۳۵ میلیارد تومان، با حضور مسئولان استانی و محلی، آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی روز شنبه در حاشیه آیین کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی فاز اول پست ۱۳۲/۳۳ کیلوولت بخش شعیبیه ضمن تبیین اهمیت زیرساختی این پروژه اظهار کرد: عملیات اجرایی این طرح بزرگ با پیگیری‌های مستمر و تاکید ویژه وزیر نیرو و توانیر و مقامات استانی آغاز شد.

حجت الاسلام سید محمد سادات ابراهیمی با تشریح وضعیت پروژه‌های زیربنایی برق در حوزه انتخابیه خود گفت: اکنون بیش از سه هزار میلیارد تومان (سه همت) پروژه فعال در حوزه برق منطقه‌ای در شهرستان‌های شوشتر و گتوند در حال اجرا است که با تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه‌ها، در مجموع ۱۸۰ مگاوات به ظرفیت برق این ۲ شهرستان افزوده خواهد شد و جهشی بزرگ در توسعه صنعتی و رفاه عمومی منطقه محسوب می‌شود.

وی با قدردانی از اهتمام وزیر نیرو و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تصریح کرد: وزیر نیرو با درک شرایط خاص منطقه، به صورت جدی پیگیر اجرای این پروژه بود و لازم می‌دانم از همکاری ارزشمند شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی امام خمینی (ره) در اجرای این طرح قدردانی کنم.

حجت الاسلام سادات ابراهیمی تصریح کرد: اعتقاد راسخ دارم که برق، زیرساخت اصلی توسعه است و هدف از اجرای این طرح‌ها نیز ایجاد رضایت‌مندی واقعی برای مردم و تسهیل مسیر پیشرفت منطقه است.

نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در شرایطی قرار داریم که دشمنان در میدان جنگ، دیگر هیچ شانسی ندارند؛ اقتدار بی‌نظیر نیرو‌های نظامی ما در سپاه و ارتش و حضور آگاهانه مردم در صحنه، توطئه‌های آمریکا و اسرائیل ملعون را نقش بر آب کرده است.

وی با بیان اینکه امروز بهترین پاسخ ما به دشمنان، خدمت صادقانه و جهادی به مردم است گفت: باید با کار، تلاش و سرعت بخشیدن به پروژه‌های عمرانی، الگوی "ایران قوی" را به منصه ظهور برسانیم و به مردم ثابت کنیم که خادم واقعی آنها در مسیر توسعه، با جدیت در میدان عمل حاضر است.

حجت الاسلام سادات ابراهیمی همچنین ضمن تاکید بر لزوم نظارت دقیق بر روند اجرای پروژه شعیبیه تاکید کرد: انتظار می‌رود عملیات اجرایی این پروژه با سرعت پیش برود تا مردم منطقه هرچه سریع‌تر از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.

همچنین مدیرعامل محترم شرکت برق منطقه‌ای خوزستان نیز گفت: آغاز عملیات اجرایی این پروژه حیاتی نتیجه پیگیری‌های مستمر نماینده شوشتر وگتوند بوده و امید است با همین جدیت تا مرحله بهره‌برداری کامل ادامه یابد.

علی اسدی در ادامه با اشاره به موقعیت ویژه منطقه خاطر نشان کرد: با اجرای این پروژه برای همیشه مشکل کمبود و افت ولتاژ برق منطقه شعیبیه برطرف می‌شود و این خدمتی ماندگار به مردم شریف و صبور این منطقه است.

پیش از این نیز مدیر امور هماهنگی نواحی انتقال شرکت برق منطقه‌ای خوزستان از اجرای طرح تعدیل بار خطوط برق ۱۳۲ کیلوولت شهرستان شوشتر و رفع محدودیت بارگیری پست‌های آبشار و شقایق خبر داده بود.