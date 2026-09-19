باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - فرودگاه لوکزامبورگ در پی مشاهده پهپادهای بدون مجوز در اطراف و بر فراز فرودگاه، فعالیت پروازی خود را بهطور موقت متوقف کرد.
فرودگاه لوکزامبورگ اعلام کرد فعالیت پروازی این فرودگاه در ساعات شب تا صبح شنبه، پس از شناسایی پهپادهای بدون مجوز در نزدیکی و سپس بر فراز فرودگاه، برای مدتی متوقف شد.
فرودگاه لوکزامبورگ در بیانیهای اعلام کرد فعالیت پروازی پس از این توقف موقت از سر گرفته شده است.
به گفته مسئولان فرودگاه، این اقدام احتیاطی با هدف تأمین امنیت مسافران، خدمه پرواز، کارکنان فرودگاه و هواپیماها انجام شد.
در این بیانیه درباره منشأ پهپادهای مشاهدهشده توضیحی ارائه نشده است. فرودگاه اعلام کرد همچنان شرایط را زیر نظر دارد و احتمال تأخیر و اختلال در تردد هوایی وجود دارد.
منبع: خبرگزاری فرانسه