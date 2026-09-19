باشگاه خبرنگاران جوان - محمود گودرزی مدیرعامل بورس تهران درباره راهاندازی صندوقهای ارزی گفت: صندوقهای ارزی یک پارادایم جدید در بازار سرمایه به شمار میروند، بهویژه از این جهت که میتوانند حلقههای زنجیره تأمین مالی و بهطور مشخص تأمین مالی ارزی پروژهها را تکمیل کنند.
او گفت: این صندوقها میتوانند در آینده بهعنوان یکی از حلقههای این زنجیره، نقش بسیار مؤثری داشته باشند و ایده راهاندازی آنها، ایدهای بسیار درست است.
گودرزی ادامه داد: در کنار صندوقهای ارزی، باید برای تاسیس صندوقهای مشابه در حوزه رمز ارز نیز آماده باشیم. در این زمینه مطالعاتی انجام شده و امیدواریم این صندوقها نیز در آینده به بهرهبرداری برسند.
مدیرعامل بورس تهران تأکید کرد: هدف از توسعه این ابزارها، ایجاد مسیری برای استفاده از بخشی از پسانداز مردم در تأمین مالی پروژههای کشور است؛ منابعی که در شرایط فعلی ممکن است نقش مستقیمی در تولید ناخالص داخلی نداشته باشند.
او اضافه کرد: توسعه این ابزارها میتواند به هدایت بخشی از پساندازهای مردم به سمت تأمین مالی پروژهها و فعالیتهای اقتصادی کشور کمک کند.
منبع: سازمان بورس