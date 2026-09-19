پرداخت حقوق مربوط به شهریور ماه کلیه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی، از ظهر روز یکشنبه ۲۹ شهریور آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: پرداخت حقوق مربوط به شهریور ماه بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر گرامی سازمان، از ظهر روز یکشنبه ۲۹ شهریور ماه آغاز و به تدریج طی سه روز به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل انجام خواهد شد.

با توجه به شرایط شبکه بانکی کشور، از بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی خواهشمندیم در صورت عدم دریافت پیامک بانکی تا پایان مدت زمان اعلامی، موجودی حساب خود را بررسی نمایند.

خاطرنشان می‌شود فیش حقوقی شهریور، از اول مهرماه و بدون نیاز به مراجعه به شعب و کارگزاری‌ها از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir یا اپلکیشن «تأمین من» قابل دریافت و مشاهده است.

در صورت هرگونه سوال، ابهام و اعتراض به احکام و فیش‌های صادره، بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی میتوانند از طریق پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان به نشانی https://۱۴۲۰.tamin.ir درخواست و اعتراض خود را ثبت و با دریافت کد پیگیری به صورت پیامکی، فرایند رسیدگی را بدون نیاز به مراجعه حضوری دنبال نمایند. همچنین این مرکز به صورت شبانه‌روزی و با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه آماده ارایه راهنمایی است.

برچسب ها: سازمان تامین اجتماعی ، پرداخت حقوق
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